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Ataque com espada deixa vários feridos em escola na Suécia

Um suspeito foi detido, segundo as autoridades locais, e uma operação policial segue em andamento

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 11h06 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h25
Carro da polícia na Suécia em 5 de fevereiro de 2025.
Carro da polícia na Suécia em 5 de fevereiro de 2025. (JONATHAN NACKSTRAND/Getty Images)
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Ataque com espada deixa vários feridos em escola na Suécia Priorizar nos meus resultados Google

Várias pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira, 21, após um homem armado com uma espada atacar uma escola de ensino médio em Fagersta, no centro da Suécia.

Um suspeito foi detido, segundo as autoridades locais. A imprensa sueca informou que ele teria sido baleado por policiais antes da prisão. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o número exato de feridos ou sobre a gravidade dos ferimentos.

“Recebemos uma ligação relatando um caso de violência letal em andamento em uma escola em Fagersta”, informou a polícia em comunicado, segundo a agência de notícias AFP.

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A operação policial segue em andamento e diferentes equipes continuam atuando na área. A população foi orientada a evitar a área e seguir as instruções dos agentes. Segundo a prefeitura de Fagersta, outras escolas da região foram colocadas em lockdown enquanto as forças de segurança realizavam buscas no prédio.

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O ministro da Justiça da Suécia, Gunnar Strömmer, afirmou à agência de notícias Reuters que o governo acompanha de perto a operação e mantém contato com as autoridades responsáveis pela investigação.

“Fomos informados sobre um incidente grave em Fagersta. A polícia está no local e trabalha intensamente na ocorrência”, disse Strömmer à agência Reuters.

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Fagersta, lar de cerca de 12. 000 pessoas, fica a cerca de 170 quilômetros a noroeste da capital, Estocolmo.

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