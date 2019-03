Ataque com caminhão-bomba deixa pelo menos 23 mortos na Somália

Pelo menos 23 pessoas morreram e outras 45 ficaram feridas em um ataque com um caminhão-bomba cometido pelo grupo jihadista Al-Shabaab, na noite desta quinta-feira 28, em Mogadíscio, capital da Somália.

O comandante da polícia local, Abshir Isak, afirmou que o ataque teve como alvo o hotel Maka Almukrama, localizado em uma rua movimentada da região central da cidade, onde continuam hoje as operações de resgate das vítimas.

O grupo foi expulso da capital da Somália em 2011, mas ainda mantém grande influência e constantemente realiza ataques em diferentes pontos da cidade. Em 2012, o Al Shabab se vinculou à rede Al Qaeda e passou a atuar no centro e no sul do país.

O Comando da África do Exército dos Estados Unidos tem combatido o Al-Shabaab, em especial os seus líderes, que buscam recursos para financiar suas atividades na cobrança de taxas e na extorsão. Os Estados Unidos lideraram 47 ataques contra o grupo no ano passado, que provocaram a morte de mais de 300 militantes, segundo o jornal britânico The Guardian.

(Com EFE)