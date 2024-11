Ataque atribuído a Israel em cidade histórica na Síria mata ao menos 36 pessoas

Pelo menos 36 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas após um ataque aéreo israelense contra a cidade de Palmyra, na Síria, na tarde de quarta-feira, 20, de acordo com a mídia estatal do país. Os militares de Israel não fizeram comentários sobre o bombardeio, que atingiu residências e uma área industrial.

Segundo a agência de notícias estatal síria SANA, o ataque ocorreu por volta das 13h30 (horário local), quando aviões israelenses dispararam mísseis a partir da base de al-Tanf, na fronteira entre a Síria e a Jordânia. O impacto gerou grande destruição em Palmyra, atingindo diversos edifícios e causando danos significativos à infraestrutura local.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (SOHR), um grupo de monitoramento com sede no Reino Unido, informou que os ataques israelenses atingiram três locais na cidade, incluindo um depósito de armas e a zona industrial habitada por famílias dos combatentes apoiados pelo Irã que operam em território sírio.

Inicialmente, o SOHR registrou 41 mortes, mas o número foi revisado para 68, incluindo 42 membros sírios de milícias apoiadas pelo Irã, 22 militantes estrangeiros e quatro combatentes do Hezbollah, grupo libanês aliado ao Hamas.

Palmyra, que já foi um importante centro comercial e cultural da Antiguidade, foi severamente danificada durante a ocupação do Estado Islâmico em 2015, sendo libertada pelo Exército sírio após intensos confrontos. Patrimônio Mundial da Humanidade, a cidade continua sendo um ponto estratégico de grande importância, tanto para as forças do governo da Síria quanto para as potências regionais envolvidas no conflito.

Síria na mira

Israel tem realizado ataques frequentes contra alvos ligados ao Irã na Síria nos últimos anos, com o objetivo de impedir o fortalecimento da presença militar iraniana na região. Na última semana, as forças de Tel Aviv lançaram vários ataques aéreos contra a capital, Damasco, que, segundo a mídia estatal síria, mataram 15 pessoas ao todo.

O ataque em Palmyra ocorre em um contexto de intensificação nas operações israelenses, mais de um ano após o início da guerra entre Israel e o Hamas, em outubro de 2023. Na última semana, o Exército do estado judaico também atacou rotas de contrabando de armas entre a Síria e o Líbano, usadas para abastecer o Hezbollah.