Ataque a tiros deixa ao menos cinco mortos na Alemanha

Pelo menos cinco pessoas morreram nesta segunda-feira, 29, em um ataque a tiros na cidade de Stade, no norte da Alemanha. A polícia informou que prendeu duas pessoas, inclusive o atirador suspeito, e que várias outras pessoas ficaram feridas. Mas não forneceu mais detalhes sobre o caso.

Segundo a imprensa local, os disparos ocorreram em um centro para jovens. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas na rua, em que se pode ouvir o som de tiros.

O episódio mobilizou uma enorme operação policial no centro de Stade — uma cidade de cerca de 50 mil habitantes situada às margens do rio Elba, a 50 quilômetros de Hamburgo.

“Pedimos que deixem a área e mantenham distância por sua própria segurança”, afirmou a polícia em uma publicação no X (ex-Twitter).

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Os agentes declararam, porém, que não há mais ameaça para a população.