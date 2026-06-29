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Ataque a tiros deixa ao menos cinco mortos na Alemanha

Dois suspeitos foram presos na cidade de Stade, informou a polícia, que diz ter controlado ameaça

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 10h03 | Atualizado em 29 jun 2026, 10h57
Grupo de pessoas, incluindo policiais e socorristas, em frente a ambulâncias e carros estacionados em uma rua. Um homem de colete laranja e outro de colete amarelo se destacam, enquanto outros usam coletes pretos. O ambiente sugere uma situação de emergência ou investigação.
Ataque a tiros em Stade, na Alemanha, deixa ao menos cinco mortos. -  (X/Reprodução)
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Pelo menos cinco pessoas morreram nesta segunda-feira, 29, em um ataque a tiros na cidade de Stade, no norte da Alemanha. A polícia informou que prendeu duas pessoas, inclusive o atirador suspeito, e que várias outras pessoas ficaram feridas. Mas não forneceu mais detalhes sobre o caso.

Segundo a imprensa local, os disparos ocorreram em um centro para jovens. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas na rua, em que se pode ouvir o som de tiros.

O episódio mobilizou uma enorme operação policial no centro de Stade — uma cidade de cerca de 50 mil habitantes situada às margens do rio Elba, a 50 quilômetros de Hamburgo.

“Pedimos que deixem a área e mantenham distância por sua própria segurança”, afirmou a polícia em uma publicação no X (ex-Twitter).

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Os agentes declararam, porém, que não há mais ameaça para a população.

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