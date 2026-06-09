Astro da música francesa é preso após acusações de estupro

Um dos artistas mais populares da música francesa, Patrick Bruel, 67 anos, foi detido, nesta segunda-feira, 8, para um interrogatório sobre crimes sexuais. O cantor, que já trabalhou como ator em mais de 40 filmes, é acusado de crimes sexuais.

De acordo com o The Guardian, o artista é investigado por acusações de estupro, tentativa de estupro, agressão sexual e assédio apresentadas por ao menos 13 mulheres. As denúncias envolvem episódios que teriam ocorrido entre os anos 1990 e 2010, na França e na Bélgica. As investigações atuais foram motivadas por duas novas denúncias no fim de maio.

Mantido em custódia, Patrick Bruel pode ficar sob custódia por até 48 anos. O artista nega todas as acusações. Em comunicado, seus advogados afirmaram que ele “responderá a todas as perguntas dos investigadores e fornecerá todos os elementos necessários para demonstrar sua inocência”.

Diante da crise, ele cancelou boa parte de sua agenda de shows e apresentações previstas para os próximos meses.

Continua após a publicidade

coluna GENTE também está no . Siga o perfil @veja.gente) (Agora atambém está no Instagram . Siga o perfil

Continua após a publicidade