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Astro da música francesa é preso após acusações de estupro

Patrick Bruel está sob custódia da polícia

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 10h30
Homem de meia-idade, cabelos escuros e cacheados, barba por fazer, sorri levemente. Veste camisa azul clara e jaqueta preta de veludo cotelê, com colar preto e pingente verde. O fundo é branco com formas geométricas roxas e o texto SERIES MANIA repetido
Patrick Bruel (Sebastien Courdji/Getty Images)
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Um dos artistas mais populares da música francesa, Patrick Bruel, 67 anos, foi detido, nesta segunda-feira, 8, para um interrogatório sobre crimes sexuais. O cantor, que já trabalhou como ator em mais de 40 filmes, é acusado de crimes sexuais.

De acordo com o The Guardian, o  artista é investigado por acusações de estupro, tentativa de estupro, agressão sexual e assédio apresentadas por ao menos 13 mulheres. As denúncias envolvem episódios que teriam ocorrido entre os anos 1990 e 2010, na França e na Bélgica. As investigações atuais foram motivadas por duas novas denúncias no fim de maio.

Mantido em custódia, Patrick Bruel pode ficar sob custódia por até 48 anos. O artista nega todas as acusações. Em comunicado, seus advogados afirmaram que ele “responderá a todas as perguntas dos investigadores e fornecerá todos os elementos necessários para demonstrar sua inocência”.

Diante da crise, ele cancelou boa parte de sua agenda de shows e apresentações previstas para os próximos meses.

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