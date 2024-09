Às vésperas de debate, Kamala e Trump seguem empatados, aponta pesquisa

Uma nova pesquisa sobre as eleições nos Estados Unidos divulgada neste domingo, 8, pelo New York Times/Siena College mostra que o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris continuam tecnicamente empatados. O ex-presidente aparece com 48% das intenções de votos, e a vice-presidente, com 47%. A margem de erro é de três pontos percentuais.

Com a disputa acirrada, o debate entre os candidatos na terça-feira é visto como decisivo pelas campanhas. É a primeira vez que os dois se enfrentarão, e há chance de não ocorrer outro debate até as eleições, em novembro. O encontro será na cidade da Filadélfia, na Pensilvânia, um dos sete estados-pêndulo, que podem definir o resultado. Nesses estados, Kamala e Trump estão empatados ou a democrata tem apenas uma pequena vantagem sobre o republicano, segundo o levantamento do New York Times.

O resultado mostrado neste domingo também é praticamente igual ao de uma pesquisa de julho divulgada logo após o presidente Joe Biden desistir de disputar a reeleição. Mas a sondagem do New York Times mostra que 28% dos eleitores entrevistados ainda precisam saber mais sobre Kamala Harris, incluindo suas propostas políticas, enquanto o percentual de Trump é de 9%.

Como estratégia de preparação, Kamala está em Pittsburgh, na Pensilvânia, desde quinta-feira. Já Trump vem aumentando suas aparições públicas nos últimos dias. O debate terá 90 minutos e será exibido pelo canal ABC a partir das 21h (22h de Brasília).