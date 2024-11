As promessas que Trump quer colocar em prática assim que voltar à Casa Branca

Ainda durante a corrida à Casa Branca, Donald Trump fez uma série de promessas para conquistar o polarizado eleitorado dos Estados Unidos. Muitas delas, inclusive, seguem na direção contrária às políticas implementadas por Joe Biden, atual mandatário, e sua vice, Kamala Harris, candidata democrata derrotada nas eleições realizadas na última terça-feira, 5.

Imigração e aborto foram temas quentes na disputa entre Trump e Kamala, mas o que tomou protagonismo foi a economia. Apesar de melhoras na inflação e no aumento do emprego na iniciativa privada, os americanos não sentiram o alívio no bolso — o que, segundo analistas, teria levado a população a dar uma segunda chance ao republicano, que seria visto por alguns como o único capaz a colocar o país de volta aos trilhos, ainda que suas propostas sejam mais custosas aos cofres públicos. É uma lógica de rompimento com o status quo, ou melhor, com Biden e Harris.

Por mais que seja conhecido pelo tom firme e pelo conservadorismo, Trump também é famoso pela imprevisibilidade. Resta ver se suas promessas, algumas controversas, sairão do papel. Veja abaixo seis das propostas do republicano para o seu retorno ao governo dos EUA:

Inflação e impostos

Em campanha, Trump fez promessas de “acabar com a inflação”, embora o presidente detenha de poder limitado para colocar o plano em prática. Cortes de impostos, incluindo o fim de taxas sobre pagamentos de previdência e sobre gorjetas, também fazem parte dos seus planos. A ideia é ampliar a reforma fiscal de 2017, que reduzia de 35% para 20% os impostos pagos por grandes empresas.

Em contrapartida, os projetos de oferecer incentivos fiscais às corporações podem aumentar o déficit fiscal americano, o que, em consequência, pressionaria a inflação. Além disso, ele disse que aplicaria tarifas de 10% em grande parte dos produtos estrangeiros, taxa que poderia chegar a 60% em importações da China.

Deportação de imigrantes

Imigrantes ilegais, que entram aos montes pela fronteira com o México, também entraram no circuito das críticas da extrema direita, encabeçada por Trump. Daí o surgimento de uma das maiores fake news da corrida eleitoral: imigrantes haitianos estariam comendo animais de estimação em Ohio. O empresário também afirmou que imigrantes que chegavam aos EUA, com aval democrata, eram criminosos e fugitivos de manicômios.

Na campanha, ele prometeu colocar em prática deportações em massa de imigrantes sem documentos e concluir a construção do muro na divisa mexicana. Em entrevista à revista americana TIME, Trump também disse que se a situação saísse “do controle”, “não teria problema em usar o exército” contra os indocumentados, acrescentando: “Temos que ter segurança em nosso país”.

“Usaremos a polícia local. E começaremos, com certeza, com os criminosos que estão chegando. E eles estão chegando em números que nunca vimos antes. E temos uma nova categoria de crime. É chamado de crime migrante. É, ugh, você vê isso o tempo todo. Você vê isso na cidade de Nova York, onde eles estão tendo brigas com a polícia. E muito pior do que isso”, disse ele na ocasião.

Descrença na mudança climática

Investir nas questões climáticas é, na opinião de Trump, “desperdiçar o dinheiro público”. No primeiro mandato, revogou 100 normas que de alguma forma diminuíam a emissão de gás do efeito estufa e anunciou a saída do Acordo de Paris, sob a justificativa de que precisava de um “melhor acordo”.

De volta à Casa Branca, ele deseja continuar com cortes às regulamentações e romper com as metas de Biden para carros elétricos, mais limpos do que aqueles movidos à combustíveis fósseis. Ele, inclusive, quer “perfurar, perfurar e perfurar” em busca de petróleo, impulsionar a produção de combustíveis e fortalecer a indústria do carvão. Os americanos são historicamente os maiores emissores de gases do efeito estufa.

Perdão por invasão ao Capitólio

Ele disse que “libertará” alguns dos condenados pela invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, apesar de ter afirmado que “alguns deles, provavelmente, perderam o controle”. Na ocasião, seus apoiadores invadiram o Congresso na tentativa de barrar a vitória de Joe Biden. Cinco pessoas morreram. O republicano passou anos fazendo falsas alegações de que perdeu a eleição de 2020 devido a uma fraude eleitoral.

Ele alega que muitos deles foram “injustamente presos”. E não parou por aí: em outubro, o então ex-presidente chamou a invasão como o “dia do amor” ao ser questionado sobre os eventos daquele dia durante um evento de campanha. Ele também minimizou a gravidade da situação, insistindo que não havia armas entre seus seguidores.

Fim da guerra na Ucrânia

O ex-presidente assumiu um tom crítico sobre a torrente de dinheiro gasta na guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022. Ainda neste ano, o Congresso americano aprovou um projeto de lei de 95,34 bilhões de dólares (cerca de 470 bilhões de reais na cotação da época) que prevê ajuda para Israel, Ucrânia e Taiwan.

Ele prometeu colocar um ponto final na guerra “dentro de 24 horas” ao retomar o comando dos EUA, por meio de um acordo. Os democratas, grandes aliados de Kiev, dizem que a falta de apoio às demandas ucranianas para o fim do confronto beneficia os planos do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

A ideia do republicano é, sobretudo, afastar os Estados Unidos de problemas da política externa. Apesar disso, Trump mostrou-se um assíduo apoiador de Israel, em guerra contra o grupo palestino radical Hamas desde outubro do ano passado. Ao mesmo tempo, disse que trabalharia para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Questão do aborto

Em 2022, a maioria conservadora da Suprema Corte, que inclui três indicados pelo magnata, reverteu a famosa decisão judicial Roe vs Wade, que garantia proteções constitucionais para o aborto legal há quase 50 anos. Com o fim da decisão, uma gama de estados restringiu ou proibiu o acesso ao procedimento de interrupção da gravidez.

A anulação, condenada pelos progressistas e exaltada pelos conservadores, tornou-se um dos motes de campanha de Kamala. Para atrair a ala feminina e contrariar a rival, que dizia que Trump representava uma ameaça aos direitos reprodutivos, o republicano afirmou no primeiro e único debate contra Harris que não baniria o aborto através de uma lei nacional. No entanto, ao longo da campanha, ele defendeu a liberdade dos estados para definirem suas leis.