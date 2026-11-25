O presidente da Argentina, Javier Milei, foi desconvidado para a cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), informou na terça-feira 24 o jornal argentino Clarín. O mandatário brasileiro assumirá em janeiro seu quarto mandato presidencial.

O jornal ouviu a informação de fontes próximas ao chanceler de Lula, Mauro Vieira. Segundo o Clarín, o governo brasileiro informou ao gabinete de Milei que ele não seria convidado para a posse, que está marcada marcada para 5 de janeiro, em Brasília.

As mesmas fontes confirmaram que Julio Bitelli, agora ex-embaixador brasileiro em Buenos Aires, “não retornará mais às suas funções”. “A representação permanecerá, por mais algum tempo, no nível de encarregado de negócios”, afirmou uma autoridade ao jornal. Bitelli está fora da Embaixada da Argentina desde julho.

O portal de notícias UOL reportou que Milei não chegaria a ser convidado para a posse, então não houve “desconvite”.

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Declarações polêmicas

As novas movimentações diplomáticas ocorreram depois de declarações polêmicas do chanceler argentino, Pablo Quirno, no popular jantar de Mirtha Legrand e Juanita Viale, no último sábado. Ele defendeu os insultos reiterados de Milei a Lula — desde “comunista envenenado”, em 2023, até, mais recentemente, “ladrão”, “corrupto”, “lixo socialista” –, classificando-os como “qualificativos” e não como “insultos”.

Quirno também voltou a colocar em dúvida os resultados eleitorais do Brasil. Javier Milei foi o único presidente que, ao lado de Donald Trump e Benjamin Netanyahu, não reconheceu a reeleição de Lula no segundo turno contra Flávio Bolsonaro.

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Os governos Lula e Milei enfrentam uma crise diplomática há meses, agravada por diversos incidentes que envolvem desde trocas de farpas entre os dois presidentes (em especial quando o argentino veio a São Paulo para fazer campanha pelo PL) até a fuga de Flávio Bolsonaro — que se deu por solo argentino. As relações diplomáticas entre Brasil e Argentina já haviam sido rebaixadas em agosto.