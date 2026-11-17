Após ser preso nos Estados Unidos por possuir conteúdos de abuso sexual infantil, Thomas Markle Sr. foi alvo de acusações da Justiça das Filipinas relacionadas ao mesmo tipo de crime. O pai de Meghan Markle foi indiciado pela Polícia Nacional das Filipinas por três crimes: dois deles envolvem a oferta e distribuição desse tipo de material, enquanto o terceiro trata da posse ilegal dele.

Markle Sr. , de 82 anos, foi preso pela polícia americana após a descoberta de imagens de abuso sexual infantil em um depósito de sua propriedade na Califórnia. Anteriormente, o mesmo tipo de material havia sido encontrado em sua residência em Cebu, na região central filipina. Outrora um premiado diretor de iluminação e fotografia, Thomas fez carreira na TV americana, trabalhando em obras de destaque, como a novela General Hospital.

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