As novas acusações contra o pai de Meghan Markle
Polícia das Filipinas aponta que Thomas Markle está envolvido na posse e distribuição de material ilegal
Após ser preso nos Estados Unidos por possuir conteúdos de abuso sexual infantil, Thomas Markle Sr. foi alvo de acusações da Justiça das Filipinas relacionadas ao mesmo tipo de crime. O pai de Meghan Markle foi indiciado pela Polícia Nacional das Filipinas por três crimes: dois deles envolvem a oferta e distribuição desse tipo de material, enquanto o terceiro trata da posse ilegal dele.
Markle Sr. , de 82 anos, foi preso pela polícia americana após a descoberta de imagens de abuso sexual infantil em um depósito de sua propriedade na Califórnia. Anteriormente, o mesmo tipo de material havia sido encontrado em sua residência em Cebu, na região central filipina. Outrora um premiado diretor de iluminação e fotografia, Thomas fez carreira na TV americana, trabalhando em obras de destaque, como a novela General Hospital.
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