Aprovação de Biden cai ainda mais entre jovens dos EUA

Uma pesquisa de opinião do Instituto de Política de Harvard, publicada nesta segunda-feira, 25, mostra que apenas 41% dos jovens dos Estados Unidos aprovam o desempenho do presidente Joe Biden.

O dado revela uma tendência de desaprovação crescente do líder democrata entre pessoas de 18 a 29 anos: no segundo semestre do ano passado, 46% deste grupo aprovava o trabalho de Biden, enquanto no primeiro semestre a parcela era de 59%.

Para efeito de comparação, uma pesquisa do mesmo instituto mostrou que 25% dos jovens americanos aprovavam o então presidente republicano Donald Trump em 2018, após dois anos no cargo. No entanto, há 12 anos, o democrata Barack Obama tinha 56% de aprovação no meio de seu segundo mandato.

Das pessoas entre 19 e 29 anos que apoiaram o candidato democrata nas eleições de 2020, 69% ainda aprovam seu desempenho na Casa Branca. Os jovens valorizam a forma com que Biden lidou com a pandemia de coronavírus (52%), assim como sua postura em relação à guerra na Ucrânia, ainda que em menor grau (46%).

O setor mais criticado são as políticas econômicas, aplaudidas por apenas 34% dos jovens. Tópicos relacionados à economia, como inflação e custo de vida, são a maior preocupação para 29% dos jovens americanos. Outros 18% mencionam questões de política externa ou segurança nacional, e 8% citam questões ambientais. A Covid-19 é a principal preocupação apenas para 4% dos entrevistados.

A pesquisa entrevistou 2.024 adultos americanos com idades entre 18 e 29 anos, e foi realizada de 15 a 30 de março. A margem de erro para a amostra total é de 2,89 pontos percentuais para baixo ou para cima.

“[Os jovens] veem o atual sistema político como ineficaz; acham que o presidente coloca os interesses da elite acima dos seus; consomem menos informações sobre política; são mais propensos a estar no Twitter; têm menos esperança sobre o futuro; são mais liberais; e sua principal causa é o fim das dívidas estudantis para todos”, escreve John Della Volpe, diretor de pesquisas do Instituto de Política de Harvard, em comunicado.

Em março deste ano, mais de 700.000 dos 43 milhões de estudantes que fizeram empréstimos do governo tiveram suas dívidas perdoadas, totalizando mais de US$ 17 bilhões quitados. Segundo um anúncio de Biden na semana passada, 3,6 milhões de pessoas na mesma situação serão beneficiadas com a redução de pagamentos mensais com base em sua renda e tamanho da família.

+ Como o plano (astronômico) de gastos de Biden pode colocar os EUA em risco

O desencanto dos jovens americanos com a política não se limita às opiniões sobre Biden. Apenas 40% aprovam o desempenho dos democratas no Congresso, uma queda em relação aos 52% em março de 2021. (Enquanto isso, 31% elogiam o desempenho dos republicanos no Congresso, uma mudança pequena em relação aos 28% de março passado.)

Em comparação com o meio de mandato do ex-presidente Trump, os jovens estão mais pessimistas com a eficácia do sistema político. Uma maioria de 56% concorda que “a política hoje não é mais capaz de enfrentar os desafios do nosso país”, contra 45% em 2018.

Atualmente, 36% concorda que “o envolvimento político raramente tem resultados tangíveis”. Talvez por isso, só 36% das pessoas com menos de 30 anos dizem que planejam votar nas eleições para o legislativo no fim deste ano.

Muitos americanos em grupos minoritários também se sentem ameaçados por causa de sua identidade, segundo a pesquisa de Harvard. Pouco menos da metade dos “jovens que identificam LGBTQ”, 45%, dizem sentir que as pessoas com sua orientação sexual estão sendo muito atacadas. Cerca de 59% dos jovens negros concordam fortemente que “estão sob ataque”, assim como 43% dos jovens asiáticos e das ilhas do Pacífico, 37% dos jovens hispânicos e 19% dos jovens brancos.

Apenas os hispano-americanos sentiram redução do nível de ameaça desde 2017.

Enquanto isso, 46% dos jovens republicanos dizem acreditar que aqueles que compartilham suas opiniões políticas estão sendo muito atacados, em comparação com 24% dos democratas.