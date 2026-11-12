Após suposto caso com espiã, CEO da Nvidia é ligado a outra mulher

Após ganhar as manchetes por um suposto relacionamento extraconjugal com uma espiã chinesa, Jensen Huang agora é apontado como protagonista de um segundo caso. De acordo com informações divulgadas pelo The New York Times, o CEO da Nvidia estaria se envolvendo com Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da empresa.

O jornal americano ouviu cinco ex-funcionários da companhia, que relataram o suposto relacionamento e afirmaram que o assunto chegou a ser comentado internamente. Huang e Powell são casados com outras pessoas e teriam sido filmados juntos durante uma conferência da Nvidia, em março.