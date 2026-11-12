Após suposto caso com espiã, CEO da Nvidia é ligado a outra mulher
Empresário já estava sendo alvo de escrutínio por um relacionamento extraconjugal com uma suposta espiã chinesa
Após ganhar as manchetes por um suposto relacionamento extraconjugal com uma espiã chinesa, Jensen Huang agora é apontado como protagonista de um segundo caso. De acordo com informações divulgadas pelo The New York Times, o CEO da Nvidia estaria se envolvendo com Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da empresa.
O jornal americano ouviu cinco ex-funcionários da companhia, que relataram o suposto relacionamento e afirmaram que o assunto chegou a ser comentado internamente. Huang e Powell são casados com outras pessoas e teriam sido filmados juntos durante uma conferência da Nvidia, em março.
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