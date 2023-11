Após um mês de espera, brasileiros deixam Gaza e chegam ao Egito

Após mais de um mês de espera, o grupo de brasileiros que se encontrava na Faixa de Gaza e que pediu para deixar o local, alvo de constantes bombardeios desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, enfim conseguiu sair neste sábado, 12.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o grupo de 32 brasileiros e familiares foi recebido em território egípcio por uma equipe da embaixada do Brasil no Cairo, que foi responsável pela etapa final da operação de repatriação.

Os brasileiros concluíram os trâmites migratórios para entrada no Egito e irão se deslocar para o Cairo em veículos providenciados pela embaixada. O grupo dormirá na cidade esta noite e deve embarcar em um avião presidencial da Força Aérea Brasileira rumo ao Brasil na manhã desta segunda-feira, 13.

“Duas pessoas, que integravam a lista original de 34 nomes, confeccionada após ampla consulta à comunidade em Gaza, desistiram da repatriação antes do embarque para o posto de Rafah”, afirmou o Itamaraty em comunicado publicado nas redes sociais.

A passagem de Rafah, que liga Gaza ao Egito e é usada por estrangeiros para deixar o enclave, foi fechada na sexta-feira e só reabriu neste domingo. Na sexta, os brasileiros já estavam na lista de civis autorizados a sair de Gaza, mas não conseguiram passar antes do fechamento da rota.

O grupo de 32 brasileiros e familiares que deixou a Faixa de Gaza na manhã de hoje iniciará, em instantes, o deslocamento para o Cairo, em veículos providenciados pela embaixada do Brasil no Egito. Os 32 concluíram satisfatoriamente os trâmites migratórios para entrada no Egito. pic.twitter.com/ksZKWB2mxe

— Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) November 12, 2023