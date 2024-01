Após Kate, rei Charles recebe alta e deixa hospital em Londres

O rei Charles III, do Reino Unido, deixou o hospital London Clinic nesta segunda-feira, 29, após três dias internado por um “procedimento de correção” na próstata. Com sorriso no rosto e sem dificuldades aparentes, o monarca saiu ao lado da rainha consorte, Camilla, e entrou em um carro com destino ao Palácio de Buckingham. Em comunicado sobre o monarca, que recebeu visitas diárias da esposa, o Palácio agradeceu à equipe médica e anunciou uma mudança na agenda.

“O rei recebeu alta esta tarde do hospital após tratamento médico planejado e remarcou os próximos compromissos públicos para permitir um período de recuperação privada”, disse. “Sua Majestade gostaria de agradecer à equipa médica e a todos os envolvidos no apoio à sua visita ao hospital, e está grato por todas as mensagens amáveis ​​que recebeu nos últimos dias.”

Nas redes sociais da Família Real, uma publicação indicou que o rei estava feliz “com o fato de o seu diagnóstico estar a ter um impacto positivo na sensibilização para a saúde pública”. Buckingham, que sempre opta pela discrição sobre condições de saúde, teria optado pela abertura de informações para incentivar que outros homens façam consultas caso tenham sintomas similares.

Charles, de 75 anos, foi submetido a uma cirurgia programada na última sexta-feira, 26, alguns dias depois de informar que tinha recebido um diagnóstico de que sua próstata estava aumentada – o que Buckingham definiu como uma condição comum para homens nessa faixa etária, não apresentando graves riscos para a saúde de imediato. Ele poderá tirar até um mês de folga dos serviços à Coroa.

Kate recebe alta

Poucas horas antes, a princesa de Gales, Kate Middleton, também recebeu alta. Ela, por sua vez, ficou duas semanas em recuperação devido a uma cirurgia no abdômen. A intervenção, no entanto, não foi recebida pelo público com a mesma tranquilidade do que a de Charles, alimentando rumores de que a futura rainha estava com sérios problemas de saúde.

Em depoimento à emissora CNN, uma fonte ligada à realeza descartou que a princesa estaria enfrentando um câncer. Embora não tenha comunicado os motivos da cirurgia, o Palácio de Kensington afirmou que ela está “fazendo bons progressos” na recuperação e e estava grata aos funcionários do hospital privado “pelos cuidados que prestaram”. Ela ficará longe dos holofotes por alguns meses, retornando à vida pública antes da Páscoa.

“O Príncipe [William, seu marido] e a Princesa desejam agradecer imensamente a toda a equipe da London Clinic, especialmente à dedicada equipe de enfermagem, pelo cuidado que prestaram”, acrescentou. “A família do País de Gales continua grata pelos votos de boa sorte que recebeu de todo o mundo.”

