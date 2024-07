Após ataque a facadas, atos terminam em confronto com a polícia na Inglaterra

Manifestantes de extrema direita entraram em confronto direto com a polícia nesta terça-feira, 30, do lado de fora de uma mesquita em Southport, cidade no noroeste da Inglaterra, perto de onde aconteceu um ataque a facadas que deixou três crianças mortas no dia anterior.

A multidão violenta incendiou veículos e atirou tijolos e garrafas contra a polícia, deixando 22 policiais feridos. Inicialmente, os protestos tinham como alvo a Mesquita de Southport e as autoridades acreditam que os manifestantes fazem parte da Liga de Defesa Inglesa, um grupo que já organizou manifestações violentas contra instituições islâmicas.

Intolerância

A invasão à mesquita foi impulsionada por rumores de que o adolescente preso na segunda-feira 29 por suspeita de assassinato e tentativa de homicídio em uma escola infantil de dança é um refugiado que faz parte da comunidade muçulmana.

No entanto, as autoridades afirmaram que o suposto nome do suspeito de 17 anos divulgado na internet estava incorreto, e que o criminoso nasceu no Reino Unido. “Tem havido muita especulação sobre o status de um homem de 17 anos que está atualmente sob custódia policial e alguns indivíduos estão usando isso para provocar violência e desordem em nossas ruas”, disse o chefe de polícia local, Alex Goss.

A Rede de Mesquitas da Região de Liverpool condenou o esfaqueamento contra as crianças e afirmou que o crime não estava ligado à comunidade islâmica.

“Uma minoria de pessoas está tentando retratar que esse ato desumano está de alguma forma relacionado à comunidade muçulmana”, disse o grupo em suas redes sociais. “Francamente, não é. E não devemos deixar que aqueles que procuram nos dividir e espalhar o ódio usem isso como uma oportunidade.”

Ataque com faca

Três crianças morreram e outras oito ficaram feridas em um ataque com faca durante uma aula de dança que tinha como tema as músicas da cantora Taylor Swift, em Southport, na segunda-feira.

As vítimas foram identificadas como Bebe King, de 6 anos; Elsie Dot Stancombe, de 7 anos; e Alice Dasilva Aguiar, de 9 anos. Dois adultos também ficaram gravemente feridos enquanto tentavam defender as crianças.

Os motivos do ataque ainda não foram identificados, mas investigadores disseram que não estavam tratando o episódio como um ato de terrorismo. O suspeito preso em conexão com o ataque era da cidade vizinha de Banks.

Taylor Swift escreveu em um comunicado em sua conta no Instagram na terça-feira, dizendo-se “completamente em choque” com a morte das crianças. “Estou completamente perdida sobre como transmitir minhas condolências a essas famílias”, completou.

O rei Charles III também condenou o ataque, afirmando que ele e a rainha Camilla ficaram “profundamente chocados ao ouvir sobre o incidente totalmente horrível em Southport” e oferecendo suas “mais sinceras condolências” às famílias.