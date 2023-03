Anielle Franco é primeira brasileira em lista de ‘Mulheres do Ano’ da Time

A ministra da Igualdade Racial do Brasil, Anielle Franco, entrou na lista das doze “Mulheres do Ano” feita pela revista americana Time. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira, 2, e torna a política a primeira e única brasileira a ser indicada.

“Sou a primeira, mas não serei a única. Que esse marco seja um recomeço para a nossa história e o reconhecimento de toda nossa luta”, disse a ministra, em publicação nas redes sociais.

Muito orgulhosa e emocionada em ter sido a primeira e única brasileira indicada como "Mulher do Ano" entre as doze escolhidas pela revista norte-americana Time. Estou muito feliz e não chego sozinha, esse reconhecimento não é só meu, é de todas as mulheres negras do Brasil. pic.twitter.com/gjwtxBrEbo

— Anielle Franco (@aniellefranco) March 2, 2023