Algum médico a bordo? Chefe da UE presta socorro a passageiro em avião

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, uma médica de formação, colocou suas habilidades em prática durante um voo na quarta-feira 20, durante seu retorno a Bruxelas da cúpula do G20, no Rio de Janeiro. Quando um dos passageiros do avião passou mal e o tradicional chamado soou pelo rádio – “Algum médico a bordo?” –, quem respondeu foi ela.

A porta-voz da Comissão, Arianna Podesta, confirmou que von der Leyen interveio para fornecer assistência médica a um passageiro que “precisava de atenção médica”, depois que a equipe da companhia aérea pediu ajuda durante o voo LX-870 de Zurique para Bruxelas.

“Como acontece nesses casos, a equipe da companhia aérea a bordo perguntou se algum passageiro tinha conhecimento médico”, disse Podesta. “A presidente, portanto, auxiliou o passageiro necessitado até pousarmos, quando a equipe médica assumiu.”

O jornal suíço 20 minuten foi o primeiro a relatar o incidente.

Por “questões de confiabilidade”, a companhia aérea Swiss não dey detalhes do ocorrido ou informações sobre o estado do passageiro atendido.

Antes de sua carreira política, von der Leyen trabalhou como médica profissional, atuando primeiro como assistente antes de se formar na Escola Médica de Hanover como doutora em medicina.

Em 2015, sua formação virou notícia na Alemanha, quando foi acusada de ter cometido plágio em doutorado. A Escola de Medicina de Hannover encontrou erros na tese, mas descartou maiores irregularidades.