Alemanha confirma o primeiro caso de coronavírus

O porta-voz do Ministério da Saúde do estado da Baviera, na Alemanha, confirmou nesta segunda-feira, 23, o primeiro caso do novo coronavírus no distrito de Starnberg, sudoeste de Munique. As informações são do jornal local Süddeutsche Zeitung.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde e Segurança Alimentar e o Instituto Robert Koch, o risco de o vírus se espalhar no país é baixo.

“Estamos vigilantes e levamos as coisas muito a sério, e também estamos bem preparados”, afirmou Jens Spahn, ministro da Saúde, para a imprensa local.

O paciente infectado está isolado e seu estado de saúde é estável.