Alasca registra recorde de 20ºC em pleno inverno

O estado americano do Alasca, que tem parte do seu território dentro do Círculo Polar Ártico, foi surpreendido nesta semana com temperaturas de 19.5ºC.

Segundo meteorologistas dos Estados Unidos, a marca jamais foi registrada durante o inverno, quando as temperaturas na região chegam a cair a até 50ºC negativos.

A onda de calor vem sendo classificada por climatologistas como “absurda” para esta época do ano, em que o frio costuma atingir seu auge. De acordo com estudiosos do clima, o episódio provavelmente está relacionado ao aquecimento global.

Na comunidade de Cold Bay, os termômetros marcaram oito dias de temperatura dos 10ºC, enquanto que o vilarejo de Unalaska registrou 13,3ºC no dia 25, o dia de Natal mais quente da história do Alasca.

O calor fora de época traz consequências graves. Também nos últimos dias, o território vem sendo atingindo por chuvas intensas. Na cidade de Fairbanks, o temporal vem sendo considerado o pior desde 1937.

Normalmente, dezembro é um mês seco na região porque o ar frio não consegue reter umidade.

Um estudo publicado no mês passado na revista Nature projeta que clima ártico terá mais chuva no inverno do que neve por volta de 2060 ou 2070.