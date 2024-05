Agência da ONU fecha em Jerusalém por ataque de ‘extremistas israelenses’

A principal agência das Nações Unidas para os palestinianos, a UNRWA, fechou temporariamente a sua sede em Jerusalém Oriental, porção da cidade que fica na Cisjordânia e é parcialmente ocupada pelas forças de Israel. O chefe do órgão, Philippe Lazzarini, disse que a decisão foi tomada após uma série de ataques contra o complexo por parte de “extremistas israelenses”.

“Esta noite, cidadãos israelitas incendiaram duas vezes o perímetro da sede da UNRWA na Jerusalém Oriental ocupada”, publicou Lazzarini no X, antigo Twitter, lamentando que tenha sido o segundo ataque ao complexo em poucos dias. “Uma multidão acompanhada por homens armados foi vista fora do complexo gritando ‘Queimem as Nações Unidas’.”

This evening, Israeli residents set fire twice to the perimeter of the UNRWA Headquarters in occupied East Jerusalem.

This took place while UNRWA and other UN Agencies’ staff were on the compound.

While there were no casualties among our staff, the fire caused extensive damage… pic.twitter.com/ZqHFDNkiWC

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) May 9, 2024