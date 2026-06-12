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Advogada explica inspeção secundária a brasileiros que viajam na Copa

Embora procedimento assuste viajantes, Luciane Tavares afirma que ele raramente está associado à deportação

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 13h00
Mulher de cabelos castanhos longos e ondulados, com mechas claras, olhando para frente. Veste blazer preto sobre blusa branca, usa brincos de argola dourados e um colar com pingente oval azul. Fundo escuro desfocado
Luciane Tavares -  (./Divulgação)
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Com a Copa do Mundo de 2026 a pleno vapor, milhares de brasileiros desembarcam nos Estados Unidos para acompanhar partidas, aproveitar as férias e vivenciar um dos maiores eventos esportivos do planeta. Nesse cenário de aumento expressivo no fluxo internacional de passageiros, dúvidas sobre os procedimentos de imigração voltam ao centro das atenções. Entre elas, uma das mais frequentes envolve a chamada inspeção secundária da Customs and Border Protection (CBP), procedimento que costuma gerar apreensão, mas que nem sempre indica qualquer irregularidade.

Apesar de muitos turistas acreditarem que possuir visto válido e ingresso para os jogos seja suficiente para ingressar no país, a realidade é diferente. A decisão final sobre a admissão de qualquer visitante ocorre apenas no momento do desembarque, durante a inspeção realizada pela CBP, agência responsável pelo controle de fronteiras americanas.

Segundo a advogada de imigração Luciane Tavares, especializada em processos migratórios para brasileiros, um dos maiores equívocos dos viajantes é acreditar que o visto representa uma autorização definitiva de entrada.

“Uma das dúvidas mais frequentes que recebemos é se o ingresso da Copa facilita ou garante a entrada nos Estados Unidos. A resposta é não. O ingresso ajuda a demonstrar o propósito da viagem, mas não substitui o visto nem elimina a análise realizada pelas autoridades migratórias. Existe um mito muito comum de que ser encaminhado para a inspeção secundária significa que a pessoa será deportada ou que está sob suspeita de algum crime. Na realidade, muitas vezes trata-se apenas de uma checagem complementar de informações ou da necessidade de esclarecer algum aspecto da viagem”, afirma Luciane.

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Nos últimos anos, as autoridades americanas ampliaram significativamente o uso de inteligência analítica, sistemas automatizados de avaliação de risco e mecanismos de compartilhamento de informações entre diferentes órgãos governamentais. Antes mesmo de o avião pousar, dados fornecidos pelas companhias aéreas já podem ser comparados com históricos migratórios, registros de vistos, entradas e saídas anteriores, permanências no país e outras bases de dados governamentais.

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Durante a Copa do Mundo, quando milhões de visitantes internacionais circulam pelos aeroportos americanos, essas ferramentas se tornam ainda mais relevantes para auxiliar os agentes na identificação de situações que demandem verificações complementares. “O trabalho da imigração atualmente é muito mais baseado em análise de informações do que em impressões pessoais. O objetivo principal é verificar se existe compatibilidade entre o histórico do viajante e o propósito declarado da viagem”, explica.

Na prática, a análise realizada pelas autoridades costuma girar em torno de três questões fundamentais: quem é o viajante, qual o verdadeiro objetivo da viagem e se existe intenção de deixar os Estados Unidos dentro do prazo autorizado. “A documentação deve estar alinhada com o motivo da viagem. Manter a calma, responder de forma objetiva e fornecer informações verdadeiras faz toda a diferença. O que costuma gerar problemas não é a inspeção em si, mas respostas contraditórias ou informações incompatíveis com o histórico do viajante”, orienta a especialista, que ressalta ainda que qualquer documento apresentado pelas autoridades migratórias deve ser lido e compreendido integralmente antes de ser assinado.

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“Se o viajante não compreender o conteúdo, deve solicitar esclarecimentos ou a presença de um intérprete. Essa orientação é especialmente importante para residentes permanentes, que jamais devem assinar documentos relacionados à renúncia do Green Card sem entender plenamente as consequências jurídicas da decisão”, alerta.

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