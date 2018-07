Adolescentes encontrados poderão ficar meses em caverna na Tailândia

Os doze adolescentes e um técnico de futebol encontrados com vida após nove dias presos em uma caverna no norte da Tailândia podem ter que ficar “meses” no local antes de conseguirem ser resgatados, segundo as autoridades do país. Como eles estão em um ponto mais alto de uma caverna com toda a entrada inundada, pelo período de chuvas, não é possível sair de lá sem dominar técnicas de mergulho.

“Vamos enviar comida para pelo menos quatro meses e vamos ensinar aos treze como mergulhar, enquanto continuamos drenando a água”, afirmou o capitão Anand Surawan, das forças armadas tailandesas. Segundo o governador da província de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, todos estão com vida e não apresentam problemas críticos de saúde.

Encontrados em uma operação de resgate que mobilizou 1.300 pessoas, os jovens trocaram com a equipe de mergulhadores algumas frases como “Obrigado!”, “Que dia é hoje?” e “Estamos com fome”. Segundo a versão oficial, os jovens e o técnico entraram na caverna no dia 23 de junho após um treino, e pouco depois começou um temporal que inundou o trecho inicial, o que impediu que eles conseguissem sair.

Diante desse cenário, portanto, ou os jovens aprendem a nadar com os equipamentos, ou vão precisar aguardar que não haja mais água nas galerias de entrada e saída da cavidade, o que pode acontecer com trabalhos de drenagem ou só após o fim do período de chuvas. Foram utilizadas vinte bombas de extração para tentar retirar a água, mas as precipitações constantes e as falhas nos equipamentos impediram o sucesso dos trabalhos.

O principal impedimento para a natação são as numerosas passagens estreitas inundadas ao longo da caverna, que é a quarta mais extensa da Tailândia com cerca de dez quilômetros de extensão e frequentes mudanças de nível.

A caverna Tham Luang não é muito frequentada por turistas por ficar em uma área remota, mas atrai os moradores da região, que veneram uma pequena estátua de Buda no local. Ela é normalmente fechada durante a época de chuvas, que vai de maio a outubro, de acordo com o governo.

(Com EFE)