Acidente deixa 51 pessoas feridas nos EUA Mais de 60 carros colidiram em uma ponte na rodovia interestadual nos Estados Unidos devido à presença de gelo e neblina Por Da redação - 22 dez 2019, 22h06

Um acidente envolvendo 69 carros em uma rodovia interestadual da Virginia, nos EUA, deixou dezenas de feridos neste domingo (22), segundo a polícia local. De acordo com a polícia local, 51 pessoas transportadas para tratamento, algumas com ferimentos considerados críticos.

O acidente aconteceu pouco antes das 8 horas da manhã na Interstate 64, no Condado de York, perto de Williamsburg, e o tráfego ficou bloqueado por horas nos dois sentidos, segundo uma declaração assinada pela sargento Michelle Anaya, da Polícia do Estado de Virginia.

Havia neblina e gelo em uma ponte quando aconteceu o que foi descrito como uma batida com um efeito em cadeia. Fotos do local mostram uma massa de metal retorcido, com capôs amassados, vidros quebrados e uma camionete vermelha em cima de outros veículos.

Ivan Levy disse à agência Associated Press que ele e sua mulher estavam indo em direção a Williamsburg, onde ambos trabalham, em carros separados no momento do acidente. Ele contou que conseguiu reduzir a velocidade e acendeu os faróis de milha quando viu a espessa neblina.

“Logo em seguida vi carros começando a se empilhar uns por cimas dos outros”, disse. Ele conseguiu frear a tempo, mas então recebeu um telefonema de sua mulher, contando que tinha se envolvido no acidente. “Foi muito assustador”, disse Alena Levy, que foi examinada em um hospital, mas não sofreu ferimentos graves.

Ivan Levy disse que correu entre os carros para encontrar a mulher e ajuda-la. Eles voltaram então ao seu veículo, onde ele pegou um kit de primeiros socorros e passou a ajudar algumas vítimas, já que os socorristas ainda não tinham chegado. O carro que Alena estava dirigindo tinha sido seu presente de Natal. “Ela estava muito chateada, mas eu disse, ‘olha, querida, é apenas metal’”, consolou o marido

Uma investigação está em andamento para determinar as causas do acidente e motoristas estão sendo orientados a evitar a área.

(Com AP)