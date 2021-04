Acidente de trem deixa ao menos 50 mortos em Taiwan

Um trem com cerca de 500 passageiros descarrilou em Taiwan nesta sexta-feira (2), deixando ao menos 50 vítimas fatais. Ainda de acordo com agências de notícias taiwanesas, há ao menos 146 feridos no que já é considerado o pior acidente ferroviário da ilha desde 1948.

Segundo autoridades de Taiwan, o acidente ocorreu após um caminhão de manutenção derrapar e cair num barranco, atingindo a via por onde passava o trem. A composição partiu da capital, Taipei, rumo à cidade de Taitung.

“A suspeita é de que (o motorista) não puxou o freio de mão o suficiente, razão pela qual o veículo derrapou 20 metros […] até os trilhos do trem”, disse à imprensa local o vice-diretor da Autoridade Ferroviária de Taiwan, Feng Hui-sheng.

De acordo com o ministro dos Transportes, Lin Chia-lung, o trem transportava 490 pessoas em oito vagões. Boa parte dos passageiros eram turistas e pessoas que voltavam para casa. Em Taiwan, é celebrado neste fim de semana o feriado anual de limpeza dos túmulos, que faz boa parte da população se deslocar entre as cidades.