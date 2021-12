Acidente de caminhão no México deixa 54 imigrantes mortos

Pelo menos 54 imigrantes da América Central morreram quando o caminhão que os transportava capotou em uma estrada em Chiapas, no sudeste do México, nesta quinta-feira 9. O veículo carregava cerca de 200 pessoas que tentavam chegar à fronteira dos Estados Unidos.

O acidente ocorreu quando o caminhão de reboque bateu em uma curva fechada, supostamente por excesso de velocidade. Segundo as autoridades locais, pelo menos outras 50 pessoas ficaram feridas, algumas delas em estado grave.

Entre os passageiros do veículo havia homens, mulheres e crianças. “Testemunhas disseram que o caminhão estava em excesso de velocidade e, quando fez uma curva acentuada, tombou, e o reboque no qual os migrantes estavam se soltou”, disse Luis Manuel García Moreno, secretário de Defesa Civil de Chiapas, ao canal de televisão local Milenio.

Em mensagem no Twitter, o governador do estado de Chiapas, Rutilio Escandón, expressou “solidariedade às vítimas da tragédia” e disse que “as responsabilidades serão determinadas de acordo com a lei”.

O transporte de migrantes em caminhões é um dos métodos mais comuns usados pelos coiotes para deslocar os clandestinos pelo território mexicano, com o objetivo de chegar à fronteira norte do país e tentar atravessar para os Estados Unidos.

A tragédia ocorreu três dias depois da reativação por ordem judicial de um programa dos Estados Unidos que obriga os migrantes a esperar no México por uma resposta aos seus pedidos de asilo.