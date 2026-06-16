Acidente de BASE jumping nos EUA mata atleta que se apresentou com Madonna no Super Bowl

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O atleta de esportes radicais Andy Lewis, famoso por sua performance com Madonna no Super Bowl, morreu em um acidente de BASE jumping em Utah, EUA. Outra pessoa também foi vítima. As autoridades investigam as circunstâncias do salto de alto risco que vitimou o tetracampeão mundial de slackline.

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Duas pessoas morreram em um acidente de BASE jumping no último sábado, 13, em um cânion em Utah, nos Estados Unidos. Entre as vítimas está o atleta de esportes radicais Andy Lewis, conhecido por sua participação no show do intervalo do Super Bowl ao lado de Madonna.

Segundo as autoridades do condado de Grand, equipes de resgate foram mobilizadas no domingo 14 após receberem relatos de pessoas feridas na região de Mineral Bottom, uma área desértica próxima à fronteira entre os estados de Utah e Colorado. Lewis e um homem não identificado de 50 anos morreram no local do acidente.

As autoridades ainda não informaram detalhes sobre as circunstâncias do salto nem esclareceram se outras pessoas participavam da atividade.

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Lewis era um dos nomes mais conhecidos do BASE jumping, esporte de alto risco que consiste em saltar de baixas altitudes utilizando paraquedas. Enquanto no paraquedismo os atletas saltam de aeronaves voando a grandes altitudes, o salto de BASE jumping varia de 50 a 1.000 metros.

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O atleta ganhou projeção mundial ao se apresentar com a Madonna no intervalo do Super Bowl de 2012. Na ocasião, vestido com uma toga romana, realizou manobras sobre uma fita suspensa enquanto a cantora se apresentava no palco.

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Ao longo da trajetória esportiva, Lewis conquistou quatro títulos mundiais consecutivos de slackline entre 2008 e 2011, além de entrar para o Guinness World Records ao realizar uma travessia sobre a cachoeira Diaoshuilou, na China, em 2011.