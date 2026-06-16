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Acidente de BASE jumping nos EUA mata atleta que se apresentou com Madonna no Super Bowl

Andy Lewis e um homem não identificado de 50 anos morreram no local do acidente, no estado de Utah

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 11h27 | Atualizado em 16 jun 2026, 11h27
Andy Lewis, atleta de esportes radicais, morreu em acidente de BASE jumping em cânion em Utah, nos Estados Unidos, em junho de 2026
Andy Lewis, atleta de esportes radicais, morreu em acidente de BASE jumping em cânion em Utah, nos Estados Unidos, em junho de 2026. (Redes sociais/Reprodução)
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Acidente de BASE jumping nos EUA mata atleta que se apresentou com Madonna no Super Bowl Priorize VEJA no Google

Duas pessoas morreram em um acidente de BASE jumping no último sábado, 13, em um cânion em Utah, nos Estados Unidos. Entre as vítimas está o atleta de esportes radicais Andy Lewis, conhecido por sua participação no show do intervalo do Super Bowl ao lado de Madonna.

Segundo as autoridades do condado de Grand, equipes de resgate foram mobilizadas no domingo 14 após receberem relatos de pessoas feridas na região de Mineral Bottom, uma área desértica próxima à fronteira entre os estados de Utah e Colorado. Lewis e um homem não identificado de 50 anos morreram no local do acidente.

As autoridades ainda não informaram detalhes sobre as circunstâncias do salto nem esclareceram se outras pessoas participavam da atividade.

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Lewis era um dos nomes mais conhecidos do BASE jumping, esporte de alto risco que consiste em saltar de baixas altitudes utilizando paraquedas. Enquanto no paraquedismo os atletas saltam de aeronaves voando a grandes altitudes, o salto de BASE jumping varia de 50 a 1.000 metros.

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Um homem com cabelo afro e túnica branca com detalhes dourados, suspenso no ar, e Madonna com cabelo loiro, blusa preta e saia dourada, cantando em um microfone dourado, em um palco escuro com luzes azuis INDIANAPOLIS, IN - FEBRUARY 05: Madonna (R) performs during the Bridgestone Super Bowl XLVI Halftime Show at Lucas Oil Stadium on February 5, 2012 in Indianapolis, Indiana. (Photo by Al Bello/Getty Images)
Madonna (dir.) se apresenta durante o show do intervalo do Super Bowl XLVI no Lucas Oil Stadium. 05/02/2012 – (Al Bello/Getty Images)

O atleta ganhou projeção mundial ao se apresentar com a Madonna no intervalo do Super Bowl de 2012. Na ocasião, vestido com uma toga romana, realizou manobras sobre uma fita suspensa enquanto a cantora se apresentava no palco. 

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Ao longo da trajetória esportiva, Lewis conquistou quatro títulos mundiais consecutivos de slackline entre 2008 e 2011, além de entrar para o Guinness World Records ao realizar uma travessia sobre a cachoeira Diaoshuilou, na China, em 2011.

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