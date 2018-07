Acidente com barco turístico nos EUA deixa ao menos 11 mortos

Pelo menos 11 pessoas morreram, incluindo crianças, ontem no naufrágio de uma embarcação turística no lago Table Rock, no estado do Missouri, nos Estados Unidos, informou o Escritório do Xerife do Condado de Stone.

As autoridades informaram que seis das 31 pessoas a bordo da embarcação seguem desaparecidas. Os mergulhadores suspenderam as busca pouco antes da meia-noite do horário local, mas já retomaram as operações de resgate nesta manhã. Outras sete pessoas ficaram feridas no acidente.

"Never seen it this bad"

Here's a look at video of Table Rock Lake during the storm earlier. @kmbc (Credit: Lakeside Resort) pic.twitter.com/lDhzxBuQaE — William Joy (@WilliamKMBC) July 20, 2018

A embarcação virou e afundou por volta das 19h10 (21h10 em Brasília), supostamente por causa de ventos fortes que castigavam a cidade de Branson (Missouri), de onde partiu o barco.

A emissora de TV especializada em meteorologia The Weather Channel indicou que ventos constantes de mais de 65 km/h com picos de até 100 km/h afetavam o local na hora do acidente.

A embarcação acidentada era um duck boat, uma réplica do veículo militar anfíbio DUKW, que pode se locomover tanto em solo quanto sobre águas. Esse tipo de embarcação é bastante comum em áreas turísticas dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Canadá e da Austrália.

No local do acidente havia ainda outro duck boat, além de um barco maior, com grandes janelas, que realizava um cruzeiro com ceia. Muitos dos passageiros que jantavam no local acompanharam –e filmaram– o momento do acidente.

Até o momento não há informações a respeito do uso de coletes salva-vidas pelos passageiros do barco acidentado.

(Com EFE)