Abertamente gay, filho de brasileiros tenta vaga na Câmara por Nova York

Pela primeira vez na história dos Estados Unidos dois candidatos abertamente gays estão disputando uma vaga no Congresso Nacional dos Estados Unidos pelo 3º distrito do condado de Nassau, em Nova York. O republicano George Santos, que é filho de brasileiros, disputa com o democrata Robert Zimmerman.

As urnas foram abertas nos Estados Unidos, nesta terça-feira, 8, para as eleições de meio de mandato de 2022, assim chamadas porque caem na metade do governo de um presidente – neste caso, de Joe Biden – e, portanto, são frequentemente vistas como um referendo sobre o titular. Em jogo, estão todos os 435 assentos na Câmara dos Deputados, 35 dos 100 assentos no Senado, 36 governos estaduais, além de inúmeras outras disputas para autoridades locais e prefeitos.

Apesar de Nova York ser tradicionalmente mais inclinado a votar em membros do Partido Democrata, analistas que acompanham as eleições legislativas deste ano apontam para uma disputa acirrada entre os dois.

Filho de mãe carioca e pai mineiro, Santos, de 34 anos, nasceu no bairro do Queens, em Nova York, e concorre à vaga pela segunda vez consecutiva – ele perdeu em 2020 para o democrata Tom Suozzi, que deixará o cargo após a votação.

“Mitigar e combater a inflação para garantir que não prejudiquemos todos os americanos com renda fixa ou tentando iniciar uma carreira, famílias jovens tentando começar suas vidas, especialmente aqui neste distrito, que é muito caro”, disse ele à rede americana ABC.

Segundo ele, foi muito mais fácil se assumir gay do que um republicano no estado e é possível ser homossexual e conservador. Durante uma campanha em um restaurante em seu distrito, o candidato foi perguntado se ele apoiaria o ex-presidente Donald Trump caso este concorra à Presidência em 2024.

“Sinceramente, eu p apoiei em 2016. Eu sou muito honesto sobre isso. Agora, no entanto, não sei mais”, disse ele, que participou do comício “Stop the Steal”, na capital americana, em 6 de janeiro de 2021.

Do outro lado da disputa está o empresário Robert Zimmerman, de 64 anos, que se orgulha de conhecer o condado onde concorre à vaga.

“Seja lidando com o ruído de aviões a jato e de helicópteros em nosso distrito congressional, seja lidando com a questão de proteger nossa qualidade da água, seja sobre a implementação de legislação de segurança de armas”, disse Zimmerman.

Além da disputa de dois candidatos abertamente gays para uma vaga no Congresso pela primeira vez na história, as eleições deste ano são históricas para a comunidade LGBTQIA + por outro motivo: segundo a ONG Victory Fund, pelo menos 1.065 candidatos queer estão concorrendo a algum cargo político, um recorde.

