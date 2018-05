Abbas deixa hospital e diz que voltará a trabalhar amanhã

O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, de 82 anos, recebeu alta do hospital nesta segunda-feira (28) após permanecer oito dias internado em Ramala por causa de uma pneumonia.

“Vou retornar ao trabalho amanhã. Gostaria de agradecer aos funcionários do hospital e a todos os líderes que me telefonaram enquanto estive internado, e ao povo palestino”, disse Abbas, após se recuperar de uma pneumonia.

“O estado de saúde de nossa pátria é bom e alcançaremos nosso objetivo de tornar realidade nosso sonho de estabelecer um Estado palestino com Jerusalém como sua verdadeira capital”, acrescentou Abbas.

O presidente da ANP saiu do hospital andando em aparente bom estado de saúde e de bom humor. Em seguida, Abbas fez um pronunciamento aos veículos de imprensa junto com seus filhos Tareq e Mazen, com o vice-presidente do partido nacionalista Fatah, Mahmoud al Aloul, e com o diretor médico do hospital, Said Sarahana.

Mahmoud Abbas foi internado no domingo, 20 de maio. Esta foi a terceira vez em apenas uma semana que o líder foi hospitalizado, após ser submetido dias antes a uma operação no ouvido.

Em um primeiro momento, as fontes oficiais palestinas assinalaram que a última internação ocorreu por complicações relativas à cirurgia, mas, após múltiplos rumores, reconhecerem que se tratava de uma pneumonia.

O líder palestino é um fumante habitual e está à frente da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), da ANP e do partido Fatah desde 2004, após a morte de Yasser Arafat.

(Com EFE)