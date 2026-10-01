A reação da mãe de vítima de Christa Pike após execução fracassada

May Martinez, mãe de Colleen Slemmer, de 19 anos, assassinada por Christa Pike em 1995, estava entre as pessoas que acompanharam a tentativa de execução da condenada à morte na última quarta-feira, 30, no Tennessee, nos Estados Unidos. Ela e o marido, Raul, viajaram por cerca de 11 horas da Flórida até Nashville para assistir ao procedimento.

Segundo May, ela permaneceu diante da janela da sala de observação durante a execução e manteve os olhos em Pike. “Não tirei os olhos dela. Eu queria que ela se lembrasse de quem Colleen era e do que ela fez, e que nunca se esquecesse disso, não importa aonde ela vá”, afirmou à revista People.

A execução, no entanto, não foi concluída. Pike recebeu duas doses de pentobarbital, medicamento utilizado pelo Tennessee no procedimento, mas permaneceu viva. De acordo com relatos de testemunhas e documentos apresentados pelos advogados, ela continuou respirando e chegou a emitir sons após as aplicações. Posteriormente, foi levada para um hospital, onde, segundo seus advogados, permanecia em estado crítico nesta quinta-feira, 1º.

May e Raul afirmaram que ficaram mais de uma hora aguardando informações depois que Pike foi retirada do local. Segundo o casal, um comissário informou que ela havia sido levada ao hospital, mas disse não saber se ela estava viva ou morta naquele momento. Para a mãe de Colleen, o episódio aumentou a sensação de falta de encerramento do caso. “Não conseguimos justiça pela minha filha”, lamentou.

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Christa Pike foi condenada à morte pelo assassinato de Colleen Slemmer, cometido quando tinha 18 anos. Ela se tornou a primeira mulher a ter uma execução marcada no Tennessee em mais de 200 anos. Após a tentativa fracassada, o governador Bill Lee determinou a suspensão das execuções previstas para o restante de 2026 e anunciou uma revisão independente do procedimento. A condenada pode voltar ao corredor da morte.

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