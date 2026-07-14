A previsão de Stephen Hawking confirmada 51 anos depois

Uma teoria proposta por Stephen Hawking (1942-2018) em 1971 foi confirmada após observações feitas em 2025. Cientistas anunciaram que a detecção de ondas gravitacionais geradas pela fusão de dois buracos negros forneceu evidências que corroboram a chamada teoria da área dos buracos negros, formulada pelo físico britânico há 51 anos.

A confirmação veio a partir de um evento cósmico registrado pelo observatório LIGO-Virgo-KAGRA Collaboration em 14 de janeiro de 2025. A colisão entre dois buracos negros, localizada a cerca de 1,3 bilhão de anos-luz da Terra, permitiu aos pesquisadores verificar que a área total do horizonte de eventos aumentou após a fusão, como Hawking havia previsto.

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O resultado é considerado um marco para a física, por reforçar uma das principais teorias de Hawking sobre o comportamento dos buracos negros e ampliar a compreensão dos fenômenos extremos do universo. A descoberta também demonstra o avanço nos últimos anos das tecnologias de observação por ondas gravitacionais, que vêm permitindo testar previsões teóricas antes impossíveis de serem verificadas. “A década de melhorias permitiu essa medição extraordinária. Não sei o que virá nos próximos dez anos, mas os primeiros já mudaram radicalmente o que sabemos sobre o universo”, explicou a pesquisadora Katerina Chatziioannou.

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