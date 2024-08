A polêmica postagem de Javier Milei contra o socialismo: ‘Muito sexo gay’

Sabe-se que o presidente da Argentina, Javier Milei, é muito afeito a duas coisas: fazer barulho e usar as redes sociais como palanque. Quando pode, une os dois. E foi o que fez na segunda-feira 13, quando publicou um post em suas redes sociais falando mal do socialismo –outra de suas atividades favoritas.

Na polêmica postagem do Instagram, que ele republicou no X, antigo Twitter, Milei criticou o que chamou de “a panaceia socialista”, descrevendo por meio de uma lista o que seria a “sociedade progressista ideal”. De acordo com o líder argentino, o socialismo é uma prisão que inclui, entre outras coisas, “muito sexo gay”.

A publicação listou ainda que os progressistas objetivam construir uma sociedade onde “não é preciso trabalhar”, existe “moradia gratuita”, “saúde gratuita”, “educação gratuita”, “serviços gratuitos”, “todos recebem o mesmo tratamento”, “todos são economicamente iguais” e “só quem pertence ao Exército tem armas”.

Em meio a muitos elogios e aplausos de seus seguidores na área dos comentários, um usuário questionou a publicação. “Não sou K (kirchnerista, o movimento filho do peronismo). Não gosto de socialismo. Mas o que ‘muito sexo gay’ tem a ver com isso? Javier, você é um excelente economista, mas às vezes você publica, e acho que você vai concordar comigo, certas coisas que em meu caso pessoal, que trabalho para A Liberdade Avança (partido de Milei) no meu distrito, essas coisas me deixam recalculando”, respondeu um seguidor do presidente.

Não é a primeira vez que o presidente alveja o socialismo, ao que atribui todos os problemas da Argentina.

Durante sua última viagem à Europa, Milei fez um discurso em Hamburgo, na Alemanha, após receber o Prêmio da Sociedade Hayek, em que afirmou ter vencido a batalha contra os socialistas, a quem chamou de “violentos demais”. Durante visita ao Brasil, onde fez discurso ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro durante um evento da extrema direita em Balneário Camboriú, ele também concentrou sua fala nos “males do socialismo do século XXI”.

“Em nome da justiça social, os socialistas cometeram atrocidades, inventando mercados cativos para empresários amigos, violaram direitos fundamentais de uns e outros”, afirmou na época.