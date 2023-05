A pioneira homenagem de Cabo Verde a Pelé

O primeiro-ministro de Cabo Verde, José Ulisses Correia e Silva, afirmou que foi o primeiro governante a aderir a proposta da Fifa de dar o nome de Pelé a estádios de futebol. Em janeiro, no mês seguinte a morte do rei do futebol, o Estádio Nacional de Cabo Verde passou a se chamar “estádio Pelé”. O premiê argumentou que o jogador foi uma referência dentro do futebol e um ídolo para várias gerações.

Ele também comentou sobre a aproximação com o Brasil em sua primeira viagem ao território brasileiro desde que Lula (PT) assumiu o cargo. Segundo ele, o país quer estar alinhado ao governo do petista nas áreas de comércio, indústria e tecnologia.

Correia e Silva disse estar atento ao combate às mudanças climáticas. De acordo com ele, o país tem metas ambiciosas para a transição da matriz energética renovável, incluindo atingir até 2040 o marco de 100% dos carros com mobilidade elétrica.

Lula planeja fazer um “tour” por países africanos ainda no primeiro semestre deste ano.

