A nova ordem de Israel para moradores do sul do Líbano

O exército de Israel emitiu um alerta nesta quinta-feira, 3, para que moradores de mais de vinte cidades no sul do Líbano deixem suas casas. Ao mesmo tempo, os israelenses intensificam os ataques no país vizinho, inclusive na capital Beirute, obrigando a fuga de milhares de civis. Até o momento, os apelos por cessar-fogo foram ignorados.

O comunicado israelense inclui inclusive a cidade de Nabatieh, uma das mais populosas do sul do Líbano. Segundo os militares, “as atividades do Hezbollah forçam as IDF (forças militares, na sigla em inglês), a agir usando a força” e que qualquer pessoa que se mova para a região sul estará em perigo.

Anteriormente, Israel já havia ordenado a evacuação de outras 52 aldeias no Líbano. Esse tipo de alerta tem ocorrido quase que diariamente desde o início da invasão terrestre do exército israelense em território libanês.

Segundo o ministro interino do Meio Ambiente do Líbano, mais de 1,2 milhão de pessoas já foram obrigadas a se deslocar de suas casas depois que Israel intensificou os ataques, para, segundo o país de Benjamin Netanyahu, atingir alvos do Hezbollah.

Resposta ao Irã

Israel prometeu dar uma resposta dura ao Irã, depois que Teerã lançou cerca de 180 mísseis em território israelense – praticamente todos interceptados pelo Domo de Ferro. Os projéteis foram lançados em resposta à morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e de outros chefes da milícia xiita e também do grupo Hamas.

Na quarta, um bombardeio de Israel atingiu um centro de saúde da milícia xiita, situado próximo ao centro de Beirute, e deixou ao menos seis mortos, segundo o Ministério da Saúde libanês. Os foguetes estariam partindo de navios de guerra de Israel no Mar Mediterrâneo, de acordo com informações da imprensa israelense.

As tropas israelenses também realizaram nesta quarta uma operação em Damasco, na Síria, onde atingiram o apartamento em que estava o genro de Hassan Nasrallah, líder da milícia libanesa Hezbollah, morto no último sábado, 28. Hassan Ja’far al-Qasir e uma pessoa, ainda não identificada, morreram na hora, disse o Hezbollah à agência de notícias AFP.