A lista dos mais estilosos do ‘NYT’: de Nicolás Maduro a Macron

Nicolás Maduro e Emmanuel Macron apareceram na lista dos 39 nomes mais estilosos de 2026 publicada pelo The New York Times. O ranking, divulgado nesta semana, reúne figuras da política, da música, do cinema e do esporte que marcaram o ano até agora não apenas pelo guarda-roupa, mas também por momentos de grande repercussão pública.

Maduro entrou na seleção por causa do conjunto Nike Tech Fleece que apareceu usando em uma imagem de sua detenção divulgada por Donald Trump, em janeiro. A foto viralizou nas redes sociais e fez disparar o interesse pela peça esportiva. Já Macron foi lembrado pelos óculos de sol estilo aviador usados durante um discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, após uma lesão no olho.

A lista também inclui nomes como Bad Bunny, Rosalía, Meryl Streep, Blue Ivy Carter, filha de Beyoncé e Jay-Z, além de políticos como Robert F. Kennedy Jr. e Justin Trudeau.

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