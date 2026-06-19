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A irritação de Meloni com alegação ‘completamente inventada’ de Trump

Primeira-ministra da Itália foi às redes para desmentir cena que o presidente dos EUA diz ter ocorrido durante cúpula do G7, na França

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 10h49 | Atualizado em 19 jun 2026, 11h23
BRUSSELS, BELGIUM - MARCH 19: Giorgia Meloni Prime Minister of Italy attends a press conference at the end of the European Council summit on March 19, 2026 in Brussels, Belgium. European Union leaders were meeting to discuss the military escalation in the Middle East and its consequences for EU energy prices and energy security, among other topics. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)
A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. 19/03/2026 -  (Pier Marco Tacca/Getty Images)
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A irritação de Meloni com alegação ‘completamente inventada’ de Trump Priorize VEJA no Google

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, foi às redes sociais nesta sexta-feira, 19, para informar que ficou “estarrecida” com Donald Trump, depois do presidente dos Estados Unidos ter alegado que ela “implorou” por uma foto com ele durante a cúpula do G7, grupo das maiores economias do mundo, em Evian, na França.

Em entrevista à emissora italiana La7, o ocupante do Salão Oval afirmou que Meloni quis porque quis tirar um retrato com ele durante o encontro. “Ela me implorou para tirar uma foto com ela! Ela queria muito uma foto comigo. Eu não teria tirado, mas fiquei com pena dela”, disse ele.

Considerada uma das líderes europeias mais próximas de Trump, dadas algumas similaridades ideológicas entre o republicano e a premiê de extrema direita, até Giorgia tem se afastado dele em meio às estocadas contra a Otan, a Europa e os movimentos bruscos na guerra ao Irã. Desta vez, ela se irritou em tal nível que imediatamente recorreu ao palco da internet para responder. Nesta sexta, publicou no X (ex-Twitter) um vídeo curto e grosso e afirmando que “nem eu nem a Itália jamais imploramos” por nada a ninguém, disparando que os comentários do americano seriam “completamente inventados”.

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“Não sei por que o presidente dos Estados Unidos se comporta assim com seus aliados: não é a primeira vez. Só posso dizer que é decepcionante que ele não demonstre a mesma firmeza com os inimigos do Ocidente e dos Estados Unidos, cujos líderes ele trata com muito mais indulgência”, alfinetou, em aparente referência à cortesia com que Trump costuma reservar ao presidente russo, Vladimir Putin, por quem não esconde a admiração apesar da invasão há Ucrânia.

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Em resposta, o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, também cancelou uma viagem a Washington, que faria neste próximo final de semana.

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“As palavras graves e ofensivas do presidente Trump em relação à primeira-ministra Giorgia Meloni ofendem toda a Itália. Por esse motivo, decidi cancelar minha visita aos Estados Unidos, agendada para os próximos dias 21 e 22 de junho”, declarou ele em postagem no X.

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