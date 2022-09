A disputa de Hillary Clinton com uma marca de calcinhas do Brasil

Ex-secretária de Estado e candidata à Presidência dos Estados Unidos em 2016, a democrata Hillary Clinton tem uma conexão levemente diferente com o Brasil do que outros políticos. Em entrevista à rede americana CBS News, ela revelou que começou a usar seus famosos terninhos, que hoje são sua marca política, depois que teve fotos “sugestivas” tiradas durante viagem ao Brasil, que foram parar em um anúncio de uma marca de lingerie.

Durante a entrevista, veiculada no domingo 4, Hillary explicou que o fato aconteceu em 1995, durante uma viagem ao país com o marido, Bill Clinton, que na época era presidente dos Estados Unidos.

Na ocasião, uma foto da ex-secretária mostrou um vislumbre de sua calcinha, o que fez com que a empresa brasileira de lingerie Duloren colocasse a imagem em um anúncio que dizia: “Senhor Presidente dos Estados Unidos da América: Vossa Excelência não imagina do que uma Duloren é capaz”.

O vice-presidente da empresa chegou a insistir na época que o anúncio se tratava de um elogio a Clinton, mas a publicidade foi retirada do ar depois que uma embaixada americana no país emitiu uma reclamação formal.

“Eu estava sentado em um sofá, e a imprensa foi deixada entrar – havia um monte deles tirando fotos. De repente, a Casa Branca é alertada para esses outdoors que me mostram sentado com as pernas juntas, mas do jeito que é filmado, é meio sugestivo”, disse Hillary, relembrando o episódio.

A democrata disse que, a partir daí, começou a ter experiências negativas com os fotógrafos, que passaram a se posicionar embaixo dela o tempo inteiro quando subia escadas ou estava em um palanque.

“Eu simplesmente não conseguia lidar com isso, então comecei a usar calças”, completou.

Quando foi escolhida para representar o Partido Democrata nas eleições presidenciais de 2016, seus apoiadores utilizaram a hashtag “Pantsuit Nation” nas redes sociais, como forma de homenagear seu modo de se vestir, que virou sua marca política. Além disso, algumas eleitoras foram votar utilizando os mesmos ternos como forma de apoio à então candidata.

Sem ocupar um cargo político atualmente, Hilary relembrou o episódio enquanto promove a sua nova série, Gutsy, para o serviço de streaming Apple TV+, que retrata mulheres corajosas e pioneiras.

“Acho que uma mulher corajosa está determinada a aproveitar ao máximo sua própria vida, mas também a tentar usar quaisquer habilidades, talentos e persistência que ela tenha para trazer outras pessoas”, disse ela.

