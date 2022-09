A ameaça do consultor de segurança dos EUA ao poder nuclear russo

O consultor americano de segurança, Jake Sullivan anunciou nesse domingo, 25, que a Rússia enfrentará “consequências catastróficas” caso use armas nucleares contra a Ucrânia. “Os Estados Unidos irão responder de maneira decisiva”, disse Sullivan ao programa “Meet the Press” da NBC.

O alerta veio depois de uma ameaça velada feita por Putin na quarta-feira, 21, quando o presidente Russo disse que usaria “qualquer arma” para defender o seu território, levantando uma nova preocupação de ataque nuclear.

Já no sábado, 24, o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, foi questionado se a Rússia teria motivos para usar armas nucleares para defender as regiões anexadas, e respondeu vagamente, dizendo que o território russo “está sob a proteção total do Estado”.

Desde sexta-feira, as áreas de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, ocupadas pelos russos, conduzem um referendo em que a população vota sobre a adesão à Rússia. Vistos como ilegais e com acusações de coerção, a anexação das áreas permite que Moscou enquadre a atual contra-ofensiva ucraniana nesses locais como um ataque à própria Rússia, o que pode fornecer a Moscou um pretexto para escalar o conflito.