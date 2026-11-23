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Muito além da gramática, a pontuação carrega paixões humanas, lutas de classe e marcas culturais. Em entrevista a VEJA, a historiadora Florence Hazrat resgata episódios curiosos da escrita e analisa o impacto dos sinais no cotidiano, na literatura e no avanço da inteligência artificial.

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Para a maioria dos leitores, a pontuação opera nas sombras do texto: são pequenos sinais mecânicos encarregados de organizar a sintaxe e indicar onde a voz deve descansar. No entanto, para a pesquisadora e escritora Florence Hazrat, esses rabiscos de tinta carregam paixões, conflitos de classe, revoluções políticas e profundas nuances da psicologia humana. Especialista em literatura renascentista e autora de obras dedicadas ao tema — incluindo An Admirable Point, sobre o ponto de exclamação, e On the Mark, uma ampla história desses caracteres desde a Antiguidade até os emoticons —, Hazrat propõe olhar para a pontuação não como um conjunto de regras gramaticais rígidas, mas como um reflexo vívido da nossa própria humanidade.

Filha de mãe alemã e pai iraniano, criada em Berlim e com trajetória acadêmica construída na Universidade de Cambridge, Hazrat combina erudição histórica e sensibilidade contemporânea. Em suas pesquisas, ela investiga desde os primórdios da escrita sem espaços até as implicações da inteligência artificial no uso contemporâneo do travessão. Longe do pedantismo escolar, sua abordagem resgata histórias fascinantes, como o autor renascentista que deixou uma obra inacabada dentro de um parêntese e a greve de tipógrafos moscovitas por direitos sobre vírgulas que abalou o Império Russo.

Nesta entrevista, Florence Hazrat reflete sobre a gênese de sua paixão pelas marcas textuais, desmonta preconceitos de gênero e de classe associados a determinados símbolos, analisa o impacto da tecnologia digital na nossa escrita e adianta os planos de seu próximo projeto: um estudo antropológico e histórico sobre os muros materiais e mentais que dividem o mundo.

Seu trabalho anterior debruçou-se sobre o ponto de exclamação e, mais recentemente, você expandiu essa pesquisa para toda a história da pontuação. Onde nasceu essa fascinação por elementos que a maioria das pessoas enxerga apenas como meras convenções ortográficas? Tudo começou ainda na universidade, durante meu período como pesquisadora acadêmica. Eu estava debruçada sobre textos da literatura renascentista, da época de Shakespeare, e percebi que as páginas originais estavam repletas de colchetes e parênteses. No entanto, quando consultava edições modernas dessas mesmas obras, os sinais haviam praticamente desaparecido; os editores simplesmente decidiram suprimi-los ao longo dos séculos. Aquilo me intrigou profundamente: por que eles estavam lá originalmente e por que foram removidos? Comecei a pesquisar a história dos parênteses e o tema tomou proporções imensas. Em seguida, deparei-me com uma animosidade surpreendente em relação ao ponto de exclamação. Questionei-me por que tínhamos inventado tantos recursos expressivos apenas para passar a odiar um deles de maneira tão visceral. Foi quando uma editora me sugeriu escrever uma defesa do ponto de exclamação. Percebi, então, que havia uma infinidade de histórias a serem contadas. Não me interessa a gramática prescritiva; não tenho nenhuma vocação para agir como professora fiscalizadora que dita regras aos outros. Meu interesse está nas narrativas humanas por trás da pontuação: por que alguém inventou determinado sinal, quais emoções projetamos nele e como um ponto ou uma vírgula podem movimentar milhões de dólares em disputas legais. O que me fascina é a vida da pontuação em estado selvagem.

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Ao recuar no tempo, percebemos que nem sempre escrevemos da forma como lemos hoje. Como a pontuação e até mesmo a separação entre palavras surgiram, e de que maneira isso se relacionava com a preservação de textos sagrados como a Bíblia? É preciso lembrar que, na Antiguidade grega e romana, não existiam espaços separando as palavras. Os textos eram compostos em uma linha contínua, o que os linguistas chamam de scriptio continua. Curiosamente, ainda vemos resquícios disso hoje nos endereços eletrônicos, quando agrupamos palavras inteiras sem espaçamento para formar a URL de um site. É possível ler dessa maneira, mas o esforço de decifração é muito maior e a margem para equívocos de interpretação cresce vertiginosamente. Hoje consideramos o espaço entre as palavras algo óbvio e automático, mas há dois mil anos isso simplesmente não existia. Quando as primeiras versões do Novo Testamento começaram a ser registradas em grego, tudo fluía numa sequência ininterrupta. Em um texto considerado a palavra literal de Deus, qualquer ambiguidade de leitura tem consequências monumentais: pode gerar heresias, abalar dogmas da Igreja e colocar a salvação da alma em risco. Por essa razão, séculos mais tarde, durante a Idade Média, o desenvolvimento de sistemas de pontuação e de espaçamento tornou-se uma ferramenta crucial para fixar e controlar o significado do texto sagrado.

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Entre as muitas anedotas históricas que você resgata em suas pesquisas, quais são as suas prediletas? Os parênteses continuam sendo meu primeiro amor. Eu os aprecio porque oferecem uma maneira suave e delicada de mudar de ideia. Você pode iniciar uma oração, permitir-se uma digressão e depois retomar o raciocínio inicial; trata-se de um recurso de pensamento que não exige que você saiba exatamente o ponto final antes de começar a escrever. Um episódio que adoro envolve Sir Philip Sidney, um grande autor renascentista, um pouco mais velho que Shakespeare, que escreveu Arcadia, uma narrativa fabulosa repleta de príncipes, princesas e cavaleiros. Em determinado momento, durante a descrição de uma batalha empolgante, Sidney abre um parêntese no meio da frase e interrompe a escrita — talvez para retomá-la depois. Contudo, ele próprio partiu para o campo de batalha, foi ferido e morreu sem conseguir terminar o romance. Aquela oração suspensa em um parêntese aberto tornou-se tão convidativa que outros escritores se sentiram no dever de continuá-la e concluir a obra por ele.

Tem outras histórias que te atraem mais? Outro caso extraordinário é o da chamada “vírgula comunista”. No início do século XX, a composição tipográfica ainda era um trabalho estritamente manual e físico. Cada caractere, espaço em branco ou sinal de pontuação precisava ser montado à mão na matriz. De um dia para o outro, os administradores das tipografias em Moscou anunciaram que os impressores não seriam mais pagos pela inserção dos sinais de pontuação ou dos espaços em branco — apenas pelas letras do alfabeto. Ocorre que pontuações e espaços representavam cerca de um terço de todo o trabalho gráfico. Ao perderem instantaneamente um terço de seus vencimentos, os tipógrafos cruzaram os braços e iniciaram uma greve. O movimento acabou contagiando ferroviários, médicos, professores e diversos outros setores da sociedade russa, culminando na greve geral que forçou o czar a conceder a Constituição de 1905, pavimentando o terreno para a Revolução de 1917. De certa forma, a revolução russa germinou a partir de uma disputa sobre pontuação.

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Você mencionou que determinados sinais despertam verdadeiras paixões e até ódios viscerais. Quais provocam as reações mais inflamadas? Sem dúvida alguma, o ponto de exclamação e o ponto e vírgula. O ponto de exclamação causa desconforto porque ele não se oculta: ele reivindica atenção explícita na página. Além disso, está umbilicalmente atrelado à expressão das emoções, e a emoção frequentemente desperta desconfiança no interlocutor — as pessoas tendem a se perguntar por que alguém está gritando ou que intenções subjacentes aquela ênfase esconde. Há também um recorte de gênero muito evidente: pesquisas demonstram que as mulheres utilizam mais pontos de exclamação na comunicação digital como recurso para estabelecer acolhimento e calor nas mensagens, evitando a frieza de um ponto final seco. Curiosamente, grande parte da sociedade tende a estigmatizar essa expressividade ou associá-la a culturas tidas como barulhentas.

E o ponto e vírgula, que além de ser polêmico também é considerado difícil de definir como regra? Já o ponto e vírgula sofre críticas de outra ordem: seus detratores costumam considerá-lo um sinal supérfluo, arrogante e elitista, perguntando por que o autor simplesmente não encerra o período com um ponto. Mas o ponto e vírgula, criado durante o Renascimento por volta de 1495 em Veneza pela colaboração entre impressores como Aldo Manuzio e autores como Pietro Bembo, nasceu para suprir uma necessidade estilística muito refinada: uma pausa intermediária entre a brevidade da vírgula e a contundência do ponto. Para mentes que apreciam a livre associação, a nuance e o fluxo contínuo do pensamento criativo, ele é um instrumento insubstituível. Em idiomas com regras mais flexíveis como o inglês, ao contrário da rigidez estritamente gramatical do alemão, a pontuação permite orquestrar o andamento e a própria voz do autor no texto, como uma partitura musical. No meu próprio livro, fiz questão de que a pontuação refletisse com total fidelidade o ritmo dos meus pensamentos.

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No ambiente contemporâneo, a pontuação continua gerando debates intensos. Recentemente, o uso do travessão passou a ser associado a textos gerados por ferramentas de inteligência artificial. Como você analisa esse fenômeno? Essa questão é tão marcante que reservei um trecho do meu livro para abordá-la. Praticamente qualquer pessoa que interaja com modelos de linguagem como o ChatGPT já notou a predileção insistente dessas ferramentas por travessões longos, especialmente ao final de períodos ou ao introduzir sínteses explicativas. Isso gerou uma reação curiosa: alguns autores humanos passaram a evitar ativamente o travessão, com medo de que seus textos sejam rotulados como produto de inteligência artificial. Por outro lado, há quem afirme categoricamente que não abrirá mão de sua pontuação favorita por causa das máquinas. É fascinante observar como esses grandes modelos absorvem nossa produção textual histórica, processam esses dados e nos devolvem padrões que alteram o nosso próprio comportamento e acendem alertas de suspeita. O fato de algo tão minúsculo quanto a pontuação ser erigido como termômetro para distinguir o humano do artificial revela o imenso poder simbólico desses caracteres.

Além de seu trabalho com a linguagem, sua história pessoal também se entrelaça com questões de fronteiras e identidade. Como suas origens moldam seus próximos passos autorais? Sou teuto-iraniana e nasci em Berlim Ocidental. Guardo memórias muito remotas e difusas da queda do Muro de Berlim. Minha família vivenciou a dor daquela divisão na pele: minha mãe cresceu no lado ocidental, enquanto minha bisavó permaneceu retida no lado oriental. A única forma de se comunicarem era subindo em torres improvisadas para acenar à distância através do concreto. Minha bisavó, que já havia enfrentado a perda de entes queridos na Segunda Guerra Mundial, não suportou a angústia daquela separação forçada e faleceu em decorrência do trauma e da tristeza. Por carregar essa memória familiar e observar que hoje o mundo ergueu mais barreiras físicas e ideológicas do que em 1989 — seja na fronteira entre México e Estados Unidos, na Palestina ou no cerco migratório europeu —, decidi escrever um livro sobre muros para 2029, marcando o quadragésimo aniversário da queda do Muro de Berlim. Será um trabalho que deixará um pouco de lado a filologia estrita para dialogar com a antropologia, a sociologia e a história, investigando como esses muros fraturam tanto as paisagens quanto as mentes humanas.