VEJA COMER & BEBER: 24 bons botecos para conhecer em Curitiba

Ao Distinto Cavalheiro

Nos dias mais quentes, as mesas fora do bar ficam reservadas com antecedência. Quem escolhe se acomodar no salão visualiza os mais de 100 rótulos de cachaça oferecidos. A dose de Anísio Santiago (MG) sai a R$ 49,90. Para os clientes que preferem a cerveja, a Norteña custa R$ 24,90 (960 mililitros) e a Bendicta, R$ 15,00 (300 mililitros). Da cozinha vem a porção de torresmo frito (R$ 21,90). Rua Saldanha Marinho 894, centro, ☎ 3019-4771 (45 lugares). 17h30/0h30 (sáb. 15h30/21h; fecha dom.). Aberto em 2002.

BarBaran (campeão da categoria em 2019)

Saber que o lugar mantém fortes laços com a cultura e a cozinha do Leste Europeu não é algo para descobrir apenas sentado à mesa deste boteco. A informação pode ser essencial para você encontrar o bar, instalado na Sociedade Ucraniana do Brasil, sem placa na fachada e com acesso quase secreto por um portão lateral. No ambiente interno, gravuras que remetem à Ucrânia contrastam com um teto forrado de marcas e frases do universo cervejeiro nacional. No cardápio, essa veia eclética também aparece. Na hora de abrir os trabalhos, pode-se compor uma invernal borscht, sopa de beterraba, repolho, costela suína defumada e carne bovina (R$ 14,50), com uma tropical caipirinha de limão (R$ 11,00). Em uma segunda etapa, sabores da Europa Oriental fazem sucesso, como o combinado ucraniano, que mescla holoptchi, um charuto de repolho com trigo-sarraceno, e varenique, espécie de ravióli com recheio de batata e requeijão ou de batata e repolho, coberto por nata, carne bovina ou calabresa (R$ 19,00, sete unidades). Mais familiares aos curitibanos, a carne de onça (R$ 15,50) e os sete tipos de pão com bolinho (de R$ 8,00 a R$ 14,00) também figuram entre os itens mais vendidos. As escoltas tradicionais para os comes são garrafas de cerveja, caso da Serramalte (R$ 11,00), e a folclórica traumatismo ucraniano, batida de vodca, Campari e limão (R$ 12,00). Alameda Augusto Stellfeld, 799, centro, ☎ 3322-2912 (120 lugares). 16h/0h (sex. até 0h30; sáb. a partir das 12h; dom. 16h/22h; fecha seg.). Aberto em 2008.

Bar do Edmundo

As fotos na parede revelam como era o bar antigamente e se misturam com adesivos de clubes de motociclistas que frequentam o local. A porção de fish and chips serve duas pessoas e sai a R$ 42,00, enquanto a de camarão à milanesa custa R$ 72,00. Para fazer companhia, há cerveja IPA da casa (R$ 22,00, 550 mililitros). Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 1764, Bacacheri, ☎ 3257-2407 (130 lugares). 18h/0h (fecha dom.). Aberto em 1965.

Bar do Pudim

“Pudim” era o apelido do antigo dono, que vendeu o bar em 1978. Os compradores mantiveram o nome em homenagem aos clientes leais — por lá aparecem de engravatados a gente de bermuda e chinelo. Da cozinha saem as empadas de camarão com palmito (R$ 6,80) e o bolinho de siri (R$ 11,00), que acompanham a cerveja Serramalte (R$ 12,00 a garrafa). Praça do Redentor, 322, São Francisco, ☎ 3323-1553 (90 lugares). 17h/0h (sáb 12h/22h; fecha dom.) Aberto em 1968.

Bar Luzitano

Alguns clientes aparecem para aproveitar o desjejum, e começar o dia com o bolinho ou o rissole (R$ 5,00 cada um) combinado com o café com leite (R$ 2,50). No almoço tem boa saída o prato executivo com arroz, feijão, salada e proteína, que pode ser bife ou bisteca (R$ 15,00). Nas noites de quarta-feira, a porção de dobradinha para petiscar (R$ 22,50) faz tabela com a garrafa de cerveja Antarctica (R$ 6,50) ou Original (R$ 12,50). Avenida João Gualberto, 1837, Juvevê, ☎ 3252-5651 (30 lugares). 8h/0h (dom. a partir de 10h). Aberto em 1962.

Bar Martelo

Enxuto, o cardápio é executado por Gylka Turra, esposa do proprietário William Turra. Ela faz salgados como o quibe frito e a coxinha de galinha (R$ 5,00 cada um). Sai da cozinha também a carne de onça servida individualmente, em uma broa, por R$ 15,00. A comilança pode ser acompanhada de cerveja de garrafa Original (R$ 12,00) ou Brahma (R$ 9,00). Rua Conselheiro Dantas, 611, Prado Velho, ☎ 3332-2243 (24 lugares). 9h/13h30 e 16h/22h (sáb. 10h/19h; dom. só almoço 10h/14h). Aberto em 1982.

Bar Ornitorrinco

A programação musical do fim de semana inclui rock, MPB e eletrônico, e convida os clientes a pedirem uma das cinco variedades de chope. O pilsen da Insana custa R$ 9,00 (300 mililitros). Os mais ousados podem provar a jamburinha, caipirinha de limão com cachaça de jambu e pimenta (R$ 16,00). Para comer, faz sucesso o sanduíche de pernil com abacaxi (R$ 18,00). Rua Benjamin Constant, 400, centro, ☎ 3121-2334 (40 lugares). 18h/0h (qui. até 1h; sex. e sáb. até 2h30; fecha dom.). Aberto em 2016.

Boteco de Sampa

Nos últimos meses, passou a funcionar também para o almoço, quando oferece bufê variado (R$ 48,80 o quilo). No final da tarde, o endereço assume a faceta de bar. Os clientes costumam bebericar Eisenbahn Pilsen (R$ 13,00, 500 mililitros) enquanto provam a carne de onça (R$ 53,90, para três pessoas), que é temperada na frente do cliente. Rua Alferes Poli, 1850, Rebouças, ☎ 3332-6441 (140 lugares). 11h30/14h30 e 16h/0h (sex. até 2h; sáb. 11h30/2h; fecha dom.). Aberto em 2004.

Casa Velha

O local inaugurou há mais de noventa anos como um armazém, passou a funcionar como mercearia para então assumir a vocação de bar. No ambiente decorado com objetos antigos, os clientes beliscam petiscos como o buchinho à milanesa, empanado na farinha de pão (R$ 21,00), boa companhia para a caipirinha de limão-siciliano e manjericão (R$ 19,50). Às sextas-feiras, a partir das 19h, a cozinha prepara codorna assada e recheada com farofa de miúdos (R$ 18,90 com polenta frita). Rua Mateus Leme, 5981, Abranches, ☎ 3354-4050 (120 lugares). 16h30/0h (sáb. a partir de 12h; fecha dom.). Aberto em 1927.

Dom Rodrigo

Comandado pelo casal Rodrigo Domingues e Ledi Godinho, o lugar é ideal para uma happy hour: colegas de trabalho batem o ponto de saída e vão direto para lá. Enquanto batem papo, os clientes petiscam o bolinho de bacalhau (R$ 9,00 a unidade) e bebem batida de coco (R$ 7,00) ou cerveja, caso da Hirt IPA (R$ 18,00, 500 mililitros). Avenida Toaldo Túlio, 2275, Santa Felicidade, ☎ 99138-6566 (100 lugares). 17h30/0h (fecha sáb. e dom.). Aberto em 2001.

Don Max

É comum encontrar artistas conversando sobre os espetáculos em cartaz na cidade e torcedores dos times comentando sobre as últimas partidas de futebol. Para matar a fome enquanto papeiam, os clientes pedem filé à parmigiana cortado em cubos (R$ 54,90, para dividir). A carta etílica reúne 27 cachaças artesanais e a dose da nesperena, que leva ameixa amarela além da aguardente, sai por R$ 7,00. Rua Tenente Max Wolf Filho, 37, Água Verde, ☎ 3343-7989 (54 lugares). 12h/0h (dom. 15h30/0h; fecha seg.). Aberto em 1996.

Gruta da Onça

Uma discreta placa parafusada na parede indica a existência do bar. Por lá são servidos os mesmos pratos desde a inauguração, há mais de três décadas. Entre as pedidas afamadas estão a rabada com polenta (R$ 45,00), a buchada ensopada (R$ 40,00), ambas para dois, e o bolinho de carne (R$ 25,00, cinco unidades). A carne de onça, outro sucesso, vem à mesa com quatro fatias de broa (R$ 40,00). Para beber, há cerveja Original (R$ 13,00). Rua Alferes Poli, 3333, Parolin, ☎ 3332-0509 (220 lugares). 11h/14h e 17h/21h (sáb. só almoço até 17h; fecha dom. a ter.). Aberto em 1984.

Jabuti

Aos sábados, das 12h30 às 15h30, música ao vivo embala quem chega para aproveitar o bufê de feijoada (R$ 43,90 por pessoa). Nos outros dias, faz sucesso o pão com bolinho de carne, mussarela, molho de tomate, cebola, maionese, alface e vinagrete, que vem acompanhado de batata rústica (R$ 16,90). Para beber, há caldereta de chope Brahma (R$ 12,90) ou Colorado (R$ 14,90). Rua Professor Assis Gonçalves, 1506, Água Verde, ☎ 3229-5054 (200 lugares). 17h/1h (sáb. 12h/1h; fecha dom.). Aberto em 1998.

Jacobina

As prateleiras são repletas de objetos antigos, como máquinas fotográficas e até uma scooter. Ali, faz sucesso a porção de camarão empanado, servido com cestinha de parmesão, geleia de pimenta e requeijão (R$ 29,00). Alguns preferem o sanduíche de pão com bife (R$ 20,00), que faz boa tabela com a cerveja Quilmes (R$ 28,00, 970 mililitros). Às segundas, quartas, sextas e aos sábados, rola blues, samba e samba rock ao vivo entre as 19h30 e 22h. Rua Almirante Tamandaré, 1365, Juvevê, ☎ 3016-6111 (126 lugares). 11h30/1h (fecha dom.). Aberto em 2005.

La Boca Gastrobar

As mesas e teto de madeira dão tom aconchegante ao bar, cujo cardápio privilegia receitas de acento espanhol. Uma delas é o polvo grelhado com molho de vinho tinto guarnecido de batata corada com páprica (R$ 48,00). Para beber, o chope artesanal Dom Cervantes é servido em canecas de 500 mililitros (R$ 14,00) ou 300 mililitros (R$ 10,00). Rua Visconde do Rio Branco, 367, Mercês, ☎ 3323-5147 (35 lugares). 18h/0h30 (fecha dom. a ter.). Aberto em 2012.

Maneko’s Bar

O bar é batizado com o apelido do proprietário Manoel Pereira Alves, o Maneko. Entre os destaques do cardápio, a rabada é servida com polenta, batata cozida, arroz e salada mista (R$ 33,00). De jeitão botequeiro, as porções de fígado acebolado (R$ 30,00) e de frango à passarinho (R$ 27,00) escoltam o chope Brahma (R$ 9,00, 300 mililitros). Alameda Cabral, 19, centro. Não tem telefone (40 lugares). 9h/22h30 (sáb. até 18h; fecha dom.). Aberto em 1988.

Mercearia Fantinato

Funciona em um casarão de esquina datado de 1953, que era de propriedade da família que dá nome ao estabelecimento. Bastante tradicional, serve almoço de segunda a sábado, das 11h às 16h. No fim da tarde o bar assume sua vocação e recebe os clientes ávidos pelas batatas suíças, como a de linguiça blumenau e cebola (R$ 59,95, para três pessoas). Os canudinhos recheados com salada de batata e acompanhados de espetinho de queijo, azeitona e pepino (R$ 29,75 com dez unidades) faz boa parceria com o chope artesanal Asgard (R$ 9,15, 300 mililitros). Rua Mateus Leme, 2553, Bom Retiro, ☎ 3023-1953 (100 lugares). 11h/1h (fecha dom.). Aberto em 2008.

O Pensador Bar

O nome faz referência ao O Pensador de Angola, uma escultura angolana, mesma origem do proprietário da casa. Às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 22h, e aos sábados, entre 20h30 e 23h30, o público ouve jazz ao vivo enquanto petisca o filé-mignon em cubos com molho de gorgonzola (R$ 65,00, para duas pessoas). Para beber, há rótulos de cerveja artesanal, a exemplo da Ignorus Mutum Cavalo IPA (R$ 18,00, 400 mililitros). Rua Visconde do Rio Branco, 766, Mercês, ☎ 3092-0011 (70 lugares). 18h/0h (sex. e sáb. até 1h; fecha dom.). Aberto em 2005.

Quintal do Monge

Divide uma parede com a Igreja da Ordem, uma das construções mais antigas da cidade, passou por uma reforma e está com novos petiscos, além de pratos individuais à noite. Um deles é o miolo de alcatra ao molho de cerveja escura (R$ 35,00). Para beber, uma variedade de chopes produzidos no Sul abarca os paranaenses Way Beer Avelã Porter (R$ 13,00, 300 mililitros) e pilsen da Mega Beer (R$ 9,90, 500 mililitros). Rua Doutor Claudino dos Santos, 24, São Francisco, ☎ 3232-5679 (250 lugares). 11/2h (dom. até 21h; fecha seg.). Aberto em 2013.

O Torto Bar

O nome homenageia o jogador Mané Garrincha, lembrado na decoração composta de itens coletados pelo proprietário, Arlindo Ventura. Há dezenove anos, faz sucesso servindo apenas três petiscos: rissole de carne (R$ 5,00), bolinho de carne (R$ 4,50 ou R$ 4,00 na versão de soja) e empadas de palmito ou frango (R$ 5,00). Os clientes extrapolam o salão e ocupam a calçada enquanto conversam e bebericam cervejas como a Original (R$ 10,00 a garrafa). Rua Paula Gomes, 354, São Francisco, ☎ 3027-6458 (30 lugares). 17h/0h. Aberto em 2003.

Sal Grosso Churrasco Bar

O bar funciona em um prédio tombado erguido na década de 30 e acomoda a clientela no salão e nas mesas dispostas na calçada. Para tabelar com o chope Brahma (R$ 11,00), a porção denominada trio sal grosso agrupa filé-mignon, calabresa e batata frita. Escoltada por farofa, a pedida sai a R$ 54,00. Rua Doutor Claudino dos Santos, 259, São Francisco, ☎ 3222-8286 (120 lugares). 11h/2h. Aberto em 1986.

Silzeu’s

Ponto de encontro para assistir aos campeonatos de futebol, o bar chega a transmitir até quatro partidas simultaneamente. Para ajudar na torcida do time do coração, o chope artesanal pilsen custa R$ 12,90 (500 mililitros). Das sete variações de pão francês com bolinho, sobressai a incrementada com provolone, alface, tomate e maionese de alho (R$ 14,70). Novidade, aos sábados é servida feijoada completa (R$ 35,90 por pessoa). Rua Via Veneto, 500, Santa Felicidade, ☎ 3077-2953 (110 lugares). 17h45/0h45 (seg. 17h/23h; sex. até 1h45; sáb. 12h/1h45; dom. 12h/23h45). Aberto em 1964.

Vallentina

Lembrado pela tradicional feijoada servida aos sábados (R$ 58,00 por pessoa), o endereço tem outra prepara, às quintas-feiras, rabada com arroz, rúcula, agrião e pão (R$ 48,00). As pedidas fazem bom par com as cervejas fabricadas na própria casa. Elas chegam nas versões IPA, weiss, blond ale, tripel, session IPA e stout (R$ 23,00 cada garrafa). Rua Almirante Gonçalves, 2848, Água Verde, ☎ 3092-3353 (70 lugares). 18h/0h (sáb. 11h30/16h30). Aberto em 2006.

Venda Armazém e Boteco

O boteco de esquina investe em receitas com ingredientes frescos, muitos deles orgânicos. São novidades a porção de queijo de coalho com mel e alecrim (R$ 17,00) e os bolinhos de carne (R$ 20,00, oito unidades). Aos vegetarianos, agrada o hambúrguer de lentilha com pesto, tomate, rúcula, cebola caramelada (R$ 24,00). Todas as sugestões podem ser escoltadas pela cerveja Eisenbahn Pilsen (R$ 13,00 a garrafa). Rua José Saboia Cortes, 153, Centro Cívico, ☎ 3089-2025 (20 lugares). 17h/0h (dom. 16h/23h; fecha seg.). Aberto em 2008

