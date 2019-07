O Pato com Laranja está entre os participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. Realizado pela terceira vez na Cidade Maravilhosa, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

No restaurante, entre os dias 20 de julho e 18 de agosto, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$60,00 pelo almoço ou R$ 85,00 pelo jantar, por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Almoço

Entrada: vichyssoise de baroa ou míni salada frisèe com ovo pochê caipira e bacon

Prato principal: agnolotti de brie ao molho funghi trufado e espuma de parmesão ou bacalhau fresco com crosta de ervas, molho de coco e capim-santo, servido com arroz de couve frita

Sobremesa: mousse de chocolate com amêndoas ou coupe romeu e julieta: sorvete de queijo com calda de goiaba artesanal

Jantar

Entrada: cappuccino de cogumelos com espuma de parmesão ou crocante de pato com nosso chutney de laranja

Prato principal: arroz de polvo com ovo pochê caipira e palha de baroa ou leitão prensado, seu molho com mel de laranjeira e fettuccine de pupunha

Sobremesa: terrine de Nutella com coulis de laranja e frutas vermelhas ou banoffee com doce de leite

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe um double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Promoção válida para chope Heineken, mimosa ou suco de abacaxi com hortelã.

Pato com Laranja – Rua Visconde de Pirajá, 539, Ipanema, 2540-8380. Todos os dias, 12h/16h e 18h/01h.

