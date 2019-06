Os melhores bares com música ao vivo em Campinas

Alma Coliving

Divide um espaço de convívio com um café, uma galeria de arte e um coworking. Tem música ao vivo de quarta a domingo, alternando rock, blues, folk, samba, groove e soul. Das trinta opções de drinque, o fernet spritz (fernet branca, limão, maracujá e água com gás, R$ 27,00) ganhou a preferência dos clientes, que também pedem os chopes da Cervejaria Campinas (R$ 13,00 o pilsen e R$ 16,00 o IPA). Para acompanhar, há porção de minicoxinhas de frango com catupiry (R$ 22,00, oito unidades). Rua Capitão Francisco de Paula, 264, Cambuí, ☎ 3579-0551 (250 lugares). 16h/0h (fecha seg. e ter.). Aberto em 2018.

Alma Jazz Club

Jazz e bossa nova embalam o público nas noites de quarta a sábado e no domingo. Criações inspiradas na culinária de New Orleans, como o jambalaia (risoto com carnes bovina e suína, mais peixe e camarão; R$ 45,00), despontam no menu, que divide a atenção com o brunch nos fins de semana (R$ 45,00 a versão completa, para dois). Na seção de bebidas há cervejas artesanais da Cervejaria Campinas (R$ 11,00 a IPA) e drinques caprichados, caso do gim-tônica com tangerina (R$ 27,00). Rua Santo Antônio, 452, Cambuí, ☎ 3395-3700 (70 lugares). 18h/0h (sáb. 10h/17h e 18h/0h; dom. 10h/17h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2018.

Bar do Zé

Entre as novidades que marcam os vinte anos do bar está a abertura às segundas para a canja de jazz de Barão Geraldo. As quintas ficam reservadas para o boteco vegano, a nova versão da happy hour. Enquanto rola programação autoral de música contemporânea e pop, o público saboreia dadinhos de tapioca ou faláfel com cervejas Heineken e Amstel (pagam-se R$ 10,00 por qualquer item). Nas noites de sexta e sábado é a vez da discotecagem e das festas temáticas. Avenida Albino José Barbosa de Oliveira, 1325, Barão Geraldo, ☎ 3289-3159 (300 lugares). 20h/0h. (qui. 18h/0h; fecha dom., ter. e qua.). Aberto em 1999.

Boteco do André

No tradicional boteco, as rodas de samba embalam as tardes e noites de sábado e domingo. Quem prefere MPB deve se programar para ir na sexta. Entre as bebidas, a cerveja Original (R$ 13,90) e a cachaça de rapadura (R$ 10,00) podem escoltar lanches como o gostosinho, feito com flé de frango, patê de gorgonzola, mussarela e rúcula (R$ 26,50). As coxinhas com massa de mandioca, a exemplo da recheada de carne-seca (R$ 9,90), fazem sucesso. Rua Doutor Heitor Penteado, 1049, Joaquim Egídio, ☎ 3396-5505 (500 lugares). 12h/21h (sex. 16h/0h; fecha de seg. a qui.). Aberto em 2010.

Casa Rio

O samba embala o público neste endereço inspirado em redutos cariocas do ritmo. Nas tardes de sábado e domingo, até as 16h, a música é acompanhada pela feijoada da casa, servida em bufê (R$ 44,90 por pessoa). Outro item do menu, a costelinha com mandioca custa R$ 34,90 (para dois). Novidade na carta de bebidas, o gim Sunset, que mescla o destilado a licor Curaçao e suco de laranja (R$ 17,90) tem boa saída. Avenida Antônio Carlos Couto de Barros, 1382, Sousas, ☎ 3258-3645 (600 lugares). 19h/0h (sáb. 12h/18h e 19h/2h; dom. 12h/18h; fecha de seg. a qui.). Aberto em 2008.

Clube Nashville

Rock, blues e country dominam as apresentações neste bar, que funciona como escola de música durante o dia. O gim ganhou mais espaço na carta de bebidas e integra um drinque com tônica, limão, canela e hibisco (R$ 20,00). Nas versões pilsen e IPA, o chope Paulistânia marca presença nos copos. Para comer, faz sucesso o sanduíche titans, feito com rosbife, presunto, salame, mussarela, rúcula e amendoim (R$ 28,00). Fritas são servidas para acompanhar. Rua dos Contabilistas, 139, Jardim Novo Cambuí, ☎ 3395-0300 (200 lugares). 20h/1h (sex. até 2h; sáb. até 3h; dom. 17h/23h; fecha seg. a qua.). Aberto em 2017.

Estação São Bento

Às quartas e aos sábados, o sertanejo domina as caixas de som. Quinta é dia de dança de salão e, sexta, de música dos anos 70, 80 e 90. No domingo, samba e sertanejo se alternam. As cervejas Império (R$ 13,90) e Heineken (R$ 14,90) costumam ser a pedida para acompanhar a porção de isca de frango (R$ 36,90, para três) e pizzas, como a napolitana (R$ 34,90). Para quem gosta de gim, o mix do destilado com Red Bull de frutas tropicais e laranja custa R$ 32,00. Rua São Bento, 117, Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, ☎ 3213-4036 (240 lugares). 18h30/1h30 (fecha seg. e ter.). Mais duas unidades. Aberto em 2006.

Flor do Minho

Sertanejo, rock e samba são estilos fxos de quarta, quinta e sexta, respectivamente. Nos sábados, há variação de ritmos. A cena musical é regada a cervejas Brahma (R$ 10,00) e Império (R$ 12,00). Para aplacar a fome, as polpetas tradicional (R$ 6,00) e recheada com cream cheese e pimenta-biquinho (R$ 7,50) disputam a preferência dos clientes com o lanche italianinho (R$ 24,90). Cortado em formato boca de anjo, ele leva polpettone, muçarela, tomate seco, rúcula, cebola e shoyu. Rua Otoniel Mota, 204, Jardim Leonor, ☎ 3231-3301 (270 lugares). 9h30/23h (fecha dom.). Aberto em 1972.

Garage Bar

É um endereço certeiro para ouvir rock nacional e internacional de quinta a sábado. Enquanto a música embala os clientes, saem da cozinha porções como a costelinha com molho barbecue, acompanhada de fritas (R$ 47,90), e a bola de batata empanada e recheada com calabresa, bacon e mussarela (R$ 25,90). Ambas servem duas pessoas. Na seção de bebidas, o mud slaide traz uma inventiva combinação de vodca, Amarula, sorvete de creme e licor de café (R$ 32,90). Avenida Brasil, 1335, Guanabara, ☎ 3342-3551 (250 lugares). 17h/0h (sex. e sáb. até 3h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016.

Grainne’s Irish Pub

Em um complexo que ainda tem estúdio de tatuagem e barbearia, o pub embala as noites com rock ao vivo. Enquanto apreciam as bandas, os clientes bebem alguns dos cinquenta rótulos de cerveja ou dos quinze chopes, como o Guinness (R$ 32,00 o pint). No menu de petiscos consta o trio de croquetes: o tradicional de carne, o de calabresa com mandioquinha e o de ossobuco com mandioca (R$ 40,00, doze unidades). Às terças ocorre o Rock and Pizza — o cliente paga R$ 15,00, com direito a música e pizza broto. Rua Padre Almeida, 170, Cambuí, ☎ 3251-4424 (200 lugares). 12h/2h (fecha seg.). Aberto em 2009.

Jimmy Rocker

O rock soa forte aqui às sextas e aos sábados, dias em que o bar recebe bandas desse estilo musical. Para petiscar, os clientes pedem porções como a

de mini-hambúrgueres, montados com mussarela, picles, ketchup, mostarda e molho barbecue (R$ 35,00, seis unidades). Da carta de drinques sai aquele que leva o nome da casa, uma combinação de uísque Jack Daniel’s, Jägermeister, Schweppes Citrus, sour mix e rodelas de limão (R$ 29,00). Avenida Andrade Neves, 2042, Castelo, ☎ 2519-1631 (100 lugares). 20h30/3h (dom. 19h/0h; fechado de seg. a qui.). Aberto em 2015.

Lado B

De sexta e sábado, o palco recebe artistas de rock, blues, folk. Nas quartas é a vez do karaokê, acompanhado por uma banda ao vivo. Conhecido pelas cervejas artesanais, o bar desenvolveu com a Cervejaria Cogumelo algumas receitas exclusivas, como a IPA Roka (R$ 15,00, 300 mililitros). Para acompanhar as bebidas, tem porção de rosbife, gorgonzola e azeitona preta, servida com três tipos de pão (R$ 39,80). Avenida Albino José Barbosa de Oliveira, 1240, Barão Geraldo, ☎ 3249-0014 (214 lugares). 11h30/0h (sáb. 12h/1h30; dom. 12h/16h). Aberto em 2016.

Maria Boujour Bar

Rebatizado em setembro de 2018 (chamava-se Bonjour Barão), o bar ganhou cores mais vivas. Os shows de pop rock e MPB agora ocorrem de quarta a domingo. No menu, seguem porções de sucesso, como a costelinha suína ao barbecue de goiaba, acompanhada de cebola empanada e batata rústica (R$ 45,00, para dois). O drinque com o nome da casa, feito de cachaça, frutas vermelhas e licores de cassis e de pêssego, custa R$ 24,90. Rua Ana Maria de Souza, 26, Barão Geraldo, ☎ 3201-1011 e 99169-0101 (140 lugares). 18h/1h (dom. até 23h30; fecha seg.). Aberto em 2016.

Red Lion Pub

A casa tem apresentações de música ao vivo nas noites de terça a sexta, alternando estilos como fashback, rock dos anos 70 e samba. Da cozinha saem porções de bolinho de arroz com recheio de mussarela (R$ 29,00) e de croquete de carne (R$ 30,00). Para beber, há cervejas Heineken e Original (ambas a R$ 14,00). Rua Doutor Guilherme da Silva, 102, Cambuí, ☎ 2511-6704 (120 lugares). 18h/3h (fecha dom.). Aberto em 1980.