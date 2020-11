Aos 94 anos, a rainha da Inglaterra lança seu novo gim artesanal

Aos 94 anos e com a saúde em ótimo estado, a rainha Elizabeth II mantém um hábito há décadas e inquebrável em sua rotina: tomar uma dose de gim antes do almoço, todos os dias. Nesta semana, a monarca da Inglaterra mostrou mais uma vez sua predileção pela bebida ao lançar um novo rótulo.

O destilado tem o primor e o requinte imaginado para um produto feito com a chancela real. É feito com a infusão de frutas e vegetais colhidos à mão nos jardins de sua residência particular em Sandringham, onde costuma passar o fim do ano. O nome do lugar dá nome à bebida.

Com o preço em torno de 360 reais a garrafa de 500 ml, ele é preparado com caqui e folhas de murta. A murta tem sabor que lembra o zimbro e tem ação expetorante antioxidante. A produção da bebida é feita na destilaria WhataHoot, a 15 minutos de distância de Sandringham.

Esse é o terceiro gim lançado pela realeza, mas Sandringham é o mais sofisticado. Em julho deste ano, o Palácio de Buckingham anunciou o produto que foi batizado de Buckingham Palace Gin. É feito limão-siciliano, verbena e folhas de amoreira. O preço é mais baixo: a garrafa de 700 ml custa cerca de 267 reais. Recentemente, o príncipe Charles lançou o seu, o Highgrove, aromatizado com alecrim e tomilho.