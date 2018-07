zoom_out_map 1/10 O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho durante cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia, no Estádio Lujniki, antes da final entre França e Croácia - 15/07/2018 (Damir Sagolj/Reuters)

O presidente francês, Emmanuel Macron, beija a taça da Copa do Mundo nas mãos do atacante Antoine Griezmann dentro do vestiário, após a partida contra a Croácia - 15/07/2018 (David Ramos/FIFA/Getty Images)

Militante do grupo feminista "Pussy Riot" cumprimenta o atacante francês, Kylian Mbappé, durante a final da Copa do Mundo da Rússia (Twitter/Reprodução)

Uma integrante do grupo de punk rock feminista russo "Pussy Riot" é retirada por seguranças após uma invasão de campo em forma de protesto, durante a partida da final da Copa do Mundo entre França e Croácia - 15/07/2018 (Maxim Shemetov/Reuters)

O presidente russo, Vladimir Putin, e a presidente croata, Kolinda Grabar-Kitarovic, posam para foto no vestiário com a seleção da Croácia, após a partida da final contra a França - 15/07/2018 (Alexei Nikolsky/Kremlin/Reuters)

O francês, Benjamin Mendy, escorrega no gramado molhado durante a comemoração do título mundial com a taça na mão, no estádio Luzhniki - 15/07/2018 (Rebecca Blackwell/AP)

Putin recebe guarda chuva primeiro, Infantino, Macron e Kolinda ficam encharcados durante premiação da final da Copa do Mundo (Kai Pfaffenbach/Reuters)

Yeo, a mãe do francês Paul Pogba, ergue a taça dos campeões do mundo enquanto comemora o título com seus filhos Mathias e Florentin - 15/07/2018 (Shaun Botterill/Getty Images)

O presidente francês Emmanuel Macron comemora após a seleção francesa marcar gol, durante a final da Copa do Mundo contra a Croácia - 15/07/2018 (Alexei Nikolsky/TASS/Getty Images)