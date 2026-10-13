Zverev supera dor no tornozelo e avança às quartas do Masters 1000 de Xangai

“Tive alguns problemas físicos e talvez tenha ficado mais lento”, admitiu o alemão de 29 anos após a partida. “Infelizmente, meu tornozelo voltou a me trazer problemas (…) mas estou feliz por ter passado”, acrescentou o tenista, sem dar mais detalhes sobre suas condições.

Zverev garantiu que terminará o ano como número 1 do mundo após a derrota do espanhol Carlos Alcaraz (N.3) para o belga Zizou Bergs na segunda-feira, na terceira rodada em Xangai.

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O alemão vai ultrapassar no ranking o italiano Jannik Sinner, que perderá o posto de número 1 após decidir não competir mais em 2026 para se recuperar totalmente da lesão no joelho que o impede de jogar desde que conquistou o título de Wimbledon, em julho.

Zverev admitiu que teve “uma sensação especial” em seu primeiro jogo com o posto de número 1 garantido, diferente de vencer um torneio, e acrescentou que está “ansioso” para assumir a responsabilidade que acompanha seu novo status.

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Excelentes sacadores, Zverev e Bublik praticamente não tiveram problemas para manter seus serviços no primeiro set, que o alemão fechou no tie-break, depois de o cazaque ter desperdiçado desperdiçou três chances ficar em vantagem no placar.

Bublik empatou a partida graças a uma única quebra, a primeira da partida, no quinto game do segundo set, mas acabou cedendo após perder claramente o tie-break da terceira parcial.

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Mais cedo, De Minaur (N.9) eliminou o russo Karen Kachanov (N.27) em dois sets (6-3 e 6-4), e o francês Arthur Gea (N.56) também avançou às quartas de final ao bater o tcheco Jakub Mensík (N.15) com parciais de 7-6 (7/4) e 6-4.

(Com AFP)