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Esporte

Zidane relembra cabeçada em final de Copa: ‘Sem arrependimentos’

Atual técnico da seleção francesa foi expulso em 2006 depois de agredir o italiano Materazzi na prorrogação

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 15h34 | Atualizado em 1 out 2026, 15h35
Zidane, jogador careca com camisa branca e listras azuis e vermelhas, olha para Materazzi, que está caindo no gramado com uniforme azul da Itália, após uma cabeçada no peito
A cabeçada: Zidane foi expulso após agredir jogador italiano na prorrogação da final da Copa de 2006 (Foto por JOHN MACDOUGALL/AFP)
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Zidane relembra cabeçada em final de Copa: ‘Sem arrependimentos’ Priorize VEJA no Google

Novo técnico da França, Zinedine Zidane, afirmou nesta quinta-feira, 30, que não se arrepende da famosa cabeçada dada em Marco Materazzi na final da Copa do Mundo de 2006,quando França e Itália se enfrentaram pela taça. “Não tenho arrependimentos, porque isso fez parte da minha carreira”, atestou ele pouco antes de enfrentar a Itália pela primeira vez no comando da equipe.

O ex-camisa 10 dos Les Bleus disse que as imagens sempre estarão lá lembrá-lo do que aconteceu, mas que procura focar em outros aspectos do seu desempenho. “Felizmente, não foi a única coisa que fiz. Houve outras coisas melhores, então tento pensar mais nos aspectos positivos”, disse Zidane em entrevista coletiva no Stade de France, onde enfrenta os italianos pela Liga das Nações da UEFA nesta sexta-feira.

O treinador francês disse ainda que chegou a pensar que a expulsão na final da copa seria o fim de sua jornada no futebol. “Não tenho orgulho do que aconteceu. Já disse isso várias vezes, mas faz parte da minha carreira: não dá para fazer apenas coisas maravilhosas”, disparou ele.

Aos 54 anos, Zidane assumiu o comando técnico da França no final de julho, sucedendo seu ex-companheiro de seleção, Didier Deschamps, que deixou o cargo após 14 anos no comando, logo após a Copa do Mundo deste ano.

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Nas duas primeiras partidas sob o comando de Zidane, a seleção francesa venceu a Turquia por 1 a 0 e a Bélgica pelo mesmo placar, pela Liga das Nações. A partida desta sexta-feira é a primeira na França — diante de um estádio com cerca de 80 mil pessoas, no norte de Paris — e marcará o retorno do técnico à casa. “Será muito emocionante”, disse Zidane.

(Com AFP)

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