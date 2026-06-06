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A Seleção Argentina sofre um desfalque crucial para a Copa do Mundo de 2026: o zagueiro Leonardo Balerdi foi cortado devido a uma lesão muscular na panturrilha direita. A AFA confirmou a saída do jogador, que se machucou em treino nos EUA. O técnico Scaloni busca substitutos enquanto Messi se prepara para o amistoso contra Honduras.

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A Seleção da Argentina vai começar a Copa do Mundo de 2026 desfalcada de um de seus melhores jogadores. A Associação de Futebol Argentino (AFA) anunciou hoje o corte do zagueiro Leonardo Balerdi. Ele sofreu uma lesão muscular na perna direita. O corte do jogador foi comunicado na redes sociais da AFA.

“Leonardo Balerdi sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita e não poderá fazer parte do elenco que vai disputar o Mundial”, informou a AFA em suas redes sociais. “Ânimo, força e rápida recuperação, amigo!”, acrescenta a mensagem, ao lado de uma foto do jogador em um lance, durante um dos treinos da seleção.

O zagueiro argentino sofreu a lesão durante um treino no Texas, nos Estados Unidos, onde os argentinos enfrentam a seleção de Honduras neste sábado. A Argentina faz hoje um teste pré-Copa, enfrentando Honduras, às 21 horas, horário de Brasília.

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, poderá convocar outro jogador para substituir Balerdi. O técnico argentino nem chegou a concluir o treino de ontem. O zagueiro do Olympique de Marseille, da França, começou a sentir um desconforto durante o treino e logo foi levado para fazer exames médicos.

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O resultado dos exames mostrou que o zagueiro tinha sofrido uma distensão muscular. Segundo informações do jornal Olé, o atleta foi diagnosticado com uma distensão leve na perna direita. A previsão de ficar fora dos gramados por 15 dias, no entanto, acabou virando um corte definitivo.

O técnico Lionel Scaloni esperou a conclusão da equipe de médicos da seleção para tomar a decisão. Lionel tem como opções escalar os jogadores Germán Pezzella, Marcos Senesi, Martínez Quarta, e Luciano Di Lollo.

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A grande expectativa dos argentinos é quanto ao rendimento do craque Lionel Messi, que vem apresentando bom desempenho nos treinos. Ele tinha sofrido uma lesão na coxa esquerda durante a última partida do Inter Miami. Messi deve jogar hoje contra Honduras.