Zagueiro do Real Madrid é condenado por dirigir embriagado

O zagueiro Raúl Asencio, do Real Madrid, foi condenado nesta quarta-feira, 2, por dirigir embriagado, após ser parado em uma blitz de fiscalização no sul de Gran Canaria, às 6h30 da manhã do dia 16 de agosto, enquanto conduzia um Porsche Macan.

Asencio registrou um nível de álcool no sangue de 0,90 mg/l no primeiro teste do bafômetro e 0,88 mg/l no segundo — aproximadamente quatro vezes o limite legal de 0,25 mg/l. Ele não se envolveu em acidente nem dirigia de forma imprudente no momento da abordagem.

O zagueiro de 22 anos admitiu os fatos em um julgamento sumário realizado em San Bartolomé de Tirajana, três dias após o incidente. Ele foi multado em 14 400 euros — valor calculado com base em 120 euros por dia durante quatro meses — e teve sua carteira de motorista suspensa por oito meses.

O Real Madrid não quis comentar o caso quando procurado, mas uma fonte confirmou que o clube pretende punir Asencio com base em seu código disciplinar interno. O jogador está atualmente afastado devido a uma lesão sofrida na pré-temporada; o clube havia tentado encontrar uma nova equipe para ele durante a janela de transferências de verão, mas ele acabou permanecendo em Madri.

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A condenação por dirigir embriagado soma-se a uma série de problemas jurídicos enfrentados por Asencio. Ele também deve ser julgado por acusações de compartilhamento de imagens íntimas envolvendo uma menor, decorrentes de um incidente em um clube de praia nas Ilhas Canárias, em junho de 2023. Asencio não é acusado de participar da filmagem em si, mas alega-se que ele solicitou os vídeos e os mostrou a outra pessoa — conduta que, segundo a promotoria espanhola, configura dois crimes contra a privacidade. Até julho, ambas as supostas vítimas haviam retirado suas queixas, embora o julgamento ainda estivesse previsto para ocorrer. O Ministério Público da Espanha havia solicitado uma pena de dois anos e meio de prisão para Asencio em relação a esse caso.

(Com AFP)