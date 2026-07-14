Yamal supera Mbappé no ranking dos mais jovens a jogar uma final de Copa do Mundo

Ao entrar em campo na final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo (19), Lamine Yamal entrará para a lista dos jogadores mais jovens da história a disputar uma decisão do Mundial.

Com 19 anos e sete dias, o atacante espanhol vai superar a marca de Kylian Mbappé, que ocupava a terceira posição do ranking. O francês tinha 19 anos e 207 dias quando enfrentou a Croácia na final da Copa de 2018 e marcou um dos gols da vitória por 4 a 2.

Mbappé também disputou a final de 2022 e buscava chegar à terceira decisão consecutiva, mas a França foi eliminada pela Espanha de Yamal na disputa pelas semifinais, nesta terça-feira (14). Com a vitória por 2 a 0, os espanhóis garantiram a vaga na final e fizeram a marca do francês ser superada por Yamal, que chegará à decisão 201 dias mais jovem que o francês.

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O jogador mais jovem a disputar uma final de Copa do Mundo continua sendo Pelé. Em 1958, o brasileiro tinha 17 anos e 249 dias quando conquistou o primeiro título mundial da seleção. Na decisão contra a Suécia, ele também se tornou o atleta mais jovem a marcar em uma final de Mundial, ao balançar as redes duas vezes na vitória do Brasil por 5 a 2.

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Na segunda posição do ranking aparece Giuseppe Bergomi. O lateral italiano tinha 18 anos e 174 dias quando foi campeão da Copa do Mundo de 1982, na final contra a Alemanha Ocidental. Bergomi ainda disputou outras três edições do Mundial pela Itália.

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A Espanha entra em campo neste domingo, às 16h (de Brasília), em busca de seu segundo título de Copa do Mundo. A final será contra o vencedor do confronto entre Argentina e Inglaterra, que acontece nesta quarta-feira (15), às 16h.

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