Wimbledon proíbe influencers após polêmicas no US Open

O All England Club, responsável pelo torneio de Wimbledon, decidiu que não credenciará influenciadores e criadores de conteúdo em 2027 e ainda poderá confiscar equipamentos como ring lights que possam atrapalhar as partidas. A decisão, divulgada nesta segunda-feira, 7, acontece depois de situações ocorridas no US Open, que reacenderam um debate sobre o comportamento do público em eventos esportivos.

Em 31 de agosto, durante a partida entre Naomi Osaka e Anastasia Zakharova, vídeos de espectadores produzindo conteúdo nas arquibancadas viralizaram: em um deles, uma mulher aparece usando uma ring light; em outro, um grupo grava, posa para fotos e faz barulho em um camarote, levando o árbitro a interromper momentaneamente o jogo. A repercussão levou tenistas como Naomi, Coco Gauff e Jessica Pegula a pedir que os espectadores respeitassem a tradicional etiqueta do esporte.

“É uma questão de educação básica se informar sobre o esporte, especialmente sobre a etiqueta. Pode ser bom ver pessoas popularizando o tênis para seus públicos específicos, mas acho que isso precisa ser muito melhor gerido, especialmente em situações como a do meu jogo de estreia”, declarou Osaka.

Em Wimbledon, influenciadores continuam podendo comprar ingressos, receber convites de marcas e assistir aos jogos normalmente, mas não terão credenciamento próprio.

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