Vozinha próximo de fechar com clube americano da MLS

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O goleiro cabo-verdiano Vozinha, de 40 anos, virou a estrela da janela de transferências após brilhar na Copa de 2026. Livre no mercado, ele está na mira do Inter Miami, de Messi, e de clubes brasileiros da Série B, como o Ceará. Seu futuro será definido em breve.

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Aos 40 anos, o goleiro cabo-verdiano Vozinha vive o ápice da carreira e tornou-se o centro de uma das maiores novelas desta janela de transferências. Após atuações de destaque na Copa do Mundo de 2026 — incluindo sete defesas contra a Espanha e outras oito contra a atual campeã Argentina —, o arqueiro deixou de ser apenas o orgulho de Cabo Verde para entrar na mira do mercado internacional. O destino mais especulado é o Inter Miami, time de Lionel Messi na MLS.

O contrato de Vozinha com o Chaves, da segunda divisão de Portugal, encerrou-se no final de junho. O jogador é, portanto, agente livre, o que permite sua contratação por qualquer equipe sem custos de transferência.

Segundo veículos europeus, como o jornal espanhol Marca e o português Record, o clube gerido por David Beckham demonstrou forte interesse no arqueiro veterano. O Inter Miami adquiriu recentemente uma vaga extra no elenco internacional (International Roster Slot) para a temporada 2026, o que abriria espaço para o cabo-verdiano.

Alguns portais independentes focados no Inter Miami chegaram a afirmar que já existe um acordo verbal entre o clube e o jogador. Até o momento, porém, a franquia da Flórida não fez nenhum anúncio oficial.

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Se o Inter Miami não concretizar a oferta, Vozinha tem outras portas abertas. O desempenho do goleiro cativou torcedores brasileiros, e o jogador revelou que veria com bons olhos uma mudança para o Brasil. Atualmente, três clubes da Série B do Campeonato Brasileiro negociam com o arqueiro, sendo o Ceará um dos principais interessados.

O futuro de Josimar Dias, o Vozinha, deve ser definido nos próximos dias — seja ao lado de Messi e Suárez na Flórida, seja no futebol brasileiro.

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