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Esporte

Vozinha próximo de fechar com clube americano da MLS

Veículos europeus dão como certa negociação com Inter Miami, de Messi, gerido por Beckham

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 13h41
Goleiro de pele escura e barba, vestindo camisa amarela com o número 1 e o escudo da FCF, olhando para o lado em um estádio iluminado
Goleiro de Cabo Verde pode ser o próximo contratado do clube americano (Jose Breton/Pics Action/NurPhoto/Getty Images)
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Aos 40 anos, o goleiro cabo-verdiano Vozinha vive o ápice da carreira e tornou-se o centro de uma das maiores novelas desta janela de transferências. Após atuações de destaque na Copa do Mundo de 2026 — incluindo sete defesas contra a Espanha e outras oito contra a atual campeã Argentina —, o arqueiro deixou de ser apenas o orgulho de Cabo Verde para entrar na mira do mercado internacional. O destino mais especulado é o Inter Miami, time de Lionel Messi na MLS.

O contrato de Vozinha com o Chaves, da segunda divisão de Portugal, encerrou-se no final de junho. O jogador é, portanto, agente livre, o que permite sua contratação por qualquer equipe sem custos de transferência.

Segundo veículos europeus, como o jornal espanhol Marca e o português Record, o clube gerido por David Beckham demonstrou forte interesse no arqueiro veterano. O Inter Miami adquiriu recentemente uma vaga extra no elenco internacional (International Roster Slot) para a temporada 2026, o que abriria espaço para o cabo-verdiano.

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Alguns portais independentes focados no Inter Miami chegaram a afirmar que já existe um acordo verbal entre o clube e o jogador. Até o momento, porém, a franquia da Flórida não fez nenhum anúncio oficial.

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Se o Inter Miami não concretizar a oferta, Vozinha tem outras portas abertas. O desempenho do goleiro cativou torcedores brasileiros, e o jogador revelou que veria com bons olhos uma mudança para o Brasil. Atualmente, três clubes da Série B do Campeonato Brasileiro negociam com o arqueiro, sendo o Ceará um dos principais interessados.

O futuro de Josimar Dias, o Vozinha, deve ser definido nos próximos dias — seja ao lado de Messi e Suárez na Flórida, seja no futebol brasileiro.

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